A Porto Ercole risate e tradizione con “Tranva c’è!” - debutta Teresa Capitani con i Li Bindoli

Domenica 19 ottobre al Teatro di Porto Ercole la storica compagnia santostefanese porta in scena una nuova commedia in vernacolo: esordio sul palco per la presentatrice Teresa Capitani.

Porto Ercole: Divertimento assicurato domenica 19 ottobre alle ore 16 al Teatro di Porto Ercole con la commedia “Tranva c’è!”, messa in scena dalla storica compagnia Li Bindoli, attiva da oltre quarant’anni e sempre pronta a rinnovarsi con nuovi talenti.

Questa volta a calcare il palco, per la prima volta come attrice, sarà la brava, bella e bionda Teresa Capitani, conosciuta per la sua verve da presentatrice e ora pronta a mettersi alla prova nella recitazione, introducendo anche la commedia al pubblico.

Ambientata nella Porto Santo Stefano degli anni ’60, “Tranva c’è!” racconta la quotidianità di una famiglia di donne — una vedova, una zitella e due figli — che, tra ago e filo, affrontano la vita con ironia e temperamento. Il via vai dei clienti e i piccoli pettegolezzi del paese danno vita a una serie di situazioni spassose e colpi di scena che promettono di tenere il pubblico con il sorriso fino all’ultima battuta.

Sul palco recitano Francesca Casalini, Susy Cecchi, Virginia Vittoria Rincione, Iolanda Coli, Emilia Picchianti, Giulia Solari, Marco Buemi, Angelo Galatolo e naturalmente Teresa Capitani (foto 1).





La commedia è scritta e diretta da Susy Cecchi, con Fabiana Mataloni all’aiuto regia e al palco, Marcella Solari e Franco Collantoni alle scenografie, Roberto Bartalini tecnico audio-video e un nutrito team di supporto.

I biglietti sono disponibili a 8 euro (intero) e 5 euro per soci e ridotti.

Artemare Club sarà in prima fila per applaudire i Li Bindoli e, come tradizione, dedicherà il primo caffè della giornata al Bar Centrale di Porto Santo Stefano alla compagnia, con la partecipazione di Stella e Milhena, figlia di Samantha Cimino, già attrice dei Li Bindoli da bambina.

Uno spettacolo da non perdere per chi ama la commedia popolare e la genuina allegria del teatro vernacolare maremmano.



