A Porto Ercole Pro Loco organizza un incontro nella ricorrenza della morte Caravaggio

Monte Argentario: A Porto Ercole la Pro Loco organizza un incontro nella ricorrenza della morte dell’artista nel luglio 1610, sarà presentata la terza edizione del libro Caravaggio, la Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro di Michele Cuppone (Campisano Editore).

Venerdì 21 luglio alle ore 21,30 in Piazza Regina d'Olanda La serata sarà introdotta dai saluti istituzionali dell’assessore alla cultura, Chiara Orsini, dialogherà con l’autore Rosita Zucaro, ricercatrice e avvocata. Il volume, il più aggiornato e completo sul tema, contiene novità sul piano storico-artistico e della cronaca. L’autore, in particolare, chiarisce la genesi della Natività, che Caravaggio dipinse nel 1600 dentro Palazzo Madama, dove abitava in quegli anni. Rivela, inoltre, nomi e fonti finora mai emersi dagli atti giudiziari, tra cui una lettera del 1974 che fa riferimento a ignoti ricettatori, mentre un’ampia rassegna stampa del 1969 consente di ripercorrere in presa diretta le cronache del tempo.

La Natività con i santi Lorenzo e Francesco di Caravaggio, rubata nella notte del 17-18 ottobre 1969 da un oratorio di Palermo e stimata 20 milioni di dollari (nel 2005), resta sul podio della Top Ten Art Crimes, la classifica mondiale dei furti d’arte secondo l’FBI. Tante le false piste e congetture sulla fine del quadro, la pista mafiosa del furto resta la più accreditata tanto da essere stata approfondita dalla Commissione parlamentare antimafia.