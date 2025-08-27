Morning Glory il mega yacht a vela che fu di Berlusconi davanti Artemare Club
A Porto Ercole e Follonica la mostra mercato dell'artigianato artistico e tradizionale
Grosseto: L’artigianato artistico e tradizionale torna in piazza, ad animare le vie di Porto Ercole, giovedì 28 agosto, e di Follonica, venerdì 29 agosto, con la mostra mercato promossa ed organizzata da Cna Grosseto insieme all’associazione Materiae.
Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, decine di espositori di prodotti artigianali – con le loro creazioni di bigiotteria, oggettistica, tessili per l’abbigliamento e la casa, prodotti agroalimentari – saranno sul lungomare Andrea Doria di Porto Ercole e su viale Italia a Follonica, dalle 10 del mattino a mezzanotte circa.
La mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale prosegue anche nella prima settimana di settembre, con un doppio appuntamento venerdì 5 e sabato 6, a Castiglione della Pescaia.
Per informazioni sul calendario completo dell’iniziativa è possibile visitare il sito di Cna Grosseto all’indirizzo www.cnagrosseto.it