A Porto Ercole "Aviva" il megayacht con campo di padel

Monte Argentario: E' arrivato davanti la costa di Porto Ercole Aviva, lo yacht di Joe Lewis patron del Tottenham, di quasi cento metri di lunghezza, sei piani di panfilo, otto cabine in grado di ospitare fino a 16 persone, con un equipaggio di 25 persone e il comandante Daniele Busetto lo ha subito documentato dalla panoramica per l’Archivio storico dello Yachting all’Argentario.



Aviva è stato varato nel 2017, progettato dallo studio britannico Reymond Langtonche che ha pensato anche a tutti i comfort presenti a bordo con una lussuosa area beach club, così come quella dedicata al relax e anche a un campo regolare da padel, lo sport del tennis di moda da qualche anno, quando non utilizzato è sfruttato anche come campo da calcio togliendo la rete o da palestra. Il mega yacht riesce ad arrivare ad una velocità massima di venti nodi e garantisce una velocità da crociera fino a 11 nodi senza utilizzare i motori principali ma soltanto quelli elettrici.





Welcome all'Argentario ad Aviva e mari calmi e venti favorevoli per le prossime navigazioni, da parte di Artemare Club.