A Pitigliano un Natale speciale grazie al Centro commerciale naturale

Pitigliano: Un esordio con il ‘botto’ quello dell’Etruska Festival ideato e realizzato dal Centro commerciale naturale di Pitigliano che a poche settimane dalla sua costituzione ufficiale si è già messo in gioco per contribuire all’animazione del periodo natalizio riscuotendo un successo andato oltre le aspettative. “Ce l’abbiamo messa tutta – dicono dal Ccn di Pitigliano – E i complimenti che abbiamo ricevuto già venerdì scorso in occasione della festa per l’Immacolata ci ripagano ampiamente di tutto l’impegno di questi giorni. Ci sono stati turisti, che entrando nei nostri ristoranti o nei nostri negozi hanno manifestato tutto il loro entusiasmo per aver trovato un paese bello, accogliente e animato in maniera divertente ed elegante.







Il ‘Natale Insieme’ di Pitigliano è un contenitore di eventi organizzati dalle varie associazioni del paese nel quale le manifestazioni del Centro commerciale naturale hanno brillantemente contribuito. Si tratta, infatti, di tre appuntamenti di grande qualità che hanno esordito venerdì scorso con il festival di artisti di strada denominato ‘Etruska Festival’: una decina di professionisti dell’antica arte dell’intrattenimento on the road hanno animato piazze e vicoli del borgo. Alle tre postazioni fisse, infatti, si sono aggiunti tre artisti che in sella a particolarissime biciclette hanno portato gioia e allegria in ogni angolo di Pitigliano. E nonostante il meteo non sia stato particolarmente clemente, il pubblico è stato numerosissimo. Un buon auspicio per i prossimi due appuntamenti in programma nei prossimi due sabato. Il 16 pomeriggio è in programma il ‘Food&Music Festival’: in diciannove postazioni allestite nel centro storico si potranno degustare le eccellenze enogastronomiche della Maremma in compagnia di buona musica live. Sabato 23, invece, la gioia del Natale arriverà in ogni angolo di Pitigliano grazie alla scuola di ballo Odissea 2001 i cui allievi hanno preparato coreografie natalizie pensate proprio per la Piccola Gerusalemme accompagnate da un duo musicale itinerante.

In entrambe le occasioni, come già accaduto lo scorso 8 dicembre i negozi del Centro commerciale naturale daranno vita anche a un ‘Mercatino di Natale’ spontaneo: ciascun esercizio, infatti, esporrà all’esterno del proprio locale così da favorire gli acquisti e dare una immagine coordinata a tutti i protagonisti del Ccn.





“Siamo felicissimi che il Centro commerciale naturale di Pitigliano sia subito partito alla grande con le sue attività di organizzazione e realizzazione delle iniziative di animazione del meraviglioso borgo di Pitigliano – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – Quando abbiamo avviato e poi presentato le pratiche per la costituzione ufficiale sapevamo che un gruppo così dinamico come quello pitiglianese avrebbe raccolto buoni frutti in pochissimo tempo. La strada, dunque, è tracciata e non resta che percorrerla. E Confcommercio Grosseto sarà sempre a offrire il suo supporto”.