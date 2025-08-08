A Pitigliano torna “Calici di stelle 2025”

Domenica 10 agosto, alle ore 21, nel centro storico degustazioni di prodotti e vino del territorio.

Sabato 9 agosto anteprima alle 21.30 al Museo all’aperto Alberto Manzi con un concerto e la degustazione di vino.

Pitigliano: Torna Calici di Stelle domenica 10 agosto, alle ore 21, nel centro storico di Pitigliano: una kermesse dedicata alla valorizzazione delle aziende locali con degustazioni di vino, musica dal vivo e il buon cibo. L’evento sarà anticipato, il sabato 9 agosto, alle 21.30, dall’iniziativa “Il vino, la musica, le stelle”, al Museo all’aperto Alberto Manzi, strada del Pantano 127: una serata di musica dal vivo sotto le stelle con il concerto “ClarinettiSSimo” a cura di Giovanni Lanzini, clarinetto e live electronics. Brindisi con i vini della fattoria La Maliosa. Info e prenotazioni: 329 131 4010; prolocopitigliano@gmail.com

“Il connubio tra gli aromi dei vini prodotti nelle terre delle colline del tufo e la magia del borgo di Pitigliano rendono Calici di Stelle un appuntamento imperdibile, – afferma Claudia Elmi, assessore al Turismo del Comune di Pitigliano – una vetrina importante per le nostre doc ma anche un momento di divertimento e socialità”.

L’evento è organizzato dal Comune di Pitigliano con la collaborazione della Pro loco l’Orso e del Movimento Turismo del Vino e con il patrocinio di Fisar.

“Quest’anno la sera del 10 di agosto – spiega Diva Bianchini, presidente della Pro loco - ci sarà anche una postazione del Consorzio di Pitigliano, che porterà in degustazione i vini doc Bianco di Pitigliano e Rosso di Sovana delle 6 aziende consorziate: Adonea vini, Cantina di Pitigliano, Cantina Vignaioli di Scansano; Sassotondo, Tenuta La Roccaccia e Villa Corano. In più ci saranno come è tradizione altre 11 postazioni per un totale di ulteriori 22 vini in degustazione. Ad ogni postazione due vini abbinati a piatti realizzati dai ristoranti del territorio. Ad accompagnare la degustazione, come sempre la musica dal vivo.”

Per partecipare a Calici di Stelle è necessario acquistare il kit di degustazione: la prevendita è prevista presso la sede della proloco di Pitigliano in via Roma 11, nei seguenti giorni: giovedì 7 dalle 21:00 alle 23:00; venerdì 8 dalle 21:00 alle 23:00; sabato 9 dalle 18:00 alle 23:00. L’acquisto del calice il 10 agosto sarà direttamente in piazza della Repubblica dalle 18 alle 22. Costo 20 euro il 10 agosto, 18 euro in prevendita.

La musica: 4X4 Jeep del Folk in Piazza Garibaldi; Mète-Pare in Via Zuccarelli; I Signori della Corte in Piazza San Gregorio VII; Sarasoul Duo in Piazza della Repubblica; Le Pulci in Via Roma; Tri Folk in Via Vignoli.

Il percorso di degustazione con i ristoranti abbinati: La Magica Torre, piazza Petruccioli propone Schiacciata rustica con i vini dell’azienda Agricola il Ponte: T-LEX Capalbio Rosso DOC; T-LEX Ansonica Costa dell’Argentario DOC.

Trattoria Il Grillo, in via Cavour propone le polpette con i vini della Famiglia Fabiani: ZABALA – Rosso IGT Toscana; DUE FONTI – Bianco IGT Toscana. Pancaciua in via Cavour, propone il buglione di cinghiale. Per i vini: ADONAEA VINI con LUPERCALIA – Toscana Sangiovese DOC e LUNASIE – Bianco di Pitigliano DOC. Osteria I’Gazzilloro in Piazza della Repubblica propone la Panzanella con i vini della Cantina della Luce: ALTER EGO – IGT Toscana Ciliegiolo; RADICi – IGT Toscana Bianco. Ristorante La Rocca in piazza della Repubblica propine pane, fagioli e salsiccia. Per i vini: Tenuta La Roccaccia, vino Poggio Cavalluccio IGT Rosso Toscano Ciliegiolo e Sole Chiaro Vermentino IGT Toscana. Il Tufo Allegro in via Zuccarelli (Il Ghetto) prepara il tonno maremmano con i vini ci Capua Winery: L’ANIME A RALLEGRAR – Morrellino di Scansano DOCG; DOLCEAMORE – Toscana IGT Chardonnay. Dalla Pepita in via Roma prepara i crostini toscani abbinati ai vini de La Biagiola Winery: TESAN – DOC Maremma Toscana Rosso; MATAN – DOC Maremma Toscana Vermentino Superiore. Il ristorante Pappa al Pomodoro in via Roma propone la pappa al pomodoro abbinata ai vini della Cantina Vignaioli di Scansano ROGGIANO – Morellino di Scansano DOCG e RASENNA – Bianco di Pitigliano DOC. L’ Hostaria del Ceccottino in piazza San Gregorio VII prepara la zuppa contadina abbinata ai vini dell’azienda Sassotondo: SASSOTONDO ROSSO – Ciliegiolo Maremma Toscana DOC; ISOLINA – Toscana Bianco IGT. Il Caveau Restaurant, via Vignoli (La Fratta) prepara la lasagnetta vegetariana abbinata ai vini di Villa Corano: TERRANTICA – Ciliegiolo DOC Maremma Toscana; MILLENNIUM – Vermentino – Viognier DOC Maremma Toscana. Lo stand gastronomico della Cantina di Pitigliano, in via Vignoli (La Fratta) propone i formaggi del caseificio di Sorano con i vini della Cantina di Pitigliano: NEL TUFO – Ciliegiolo Maremma Toscana DOC; ILDEBRANDO – Bianco di Pitigliano Superiore DOC. Nella postazione di assaggio del Consorzio, i vini sono accompagnati dai grissini al rosmarino del panificio Celata.



