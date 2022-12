Cultura & spettacolo A Pitigliano inizio entusiasmante per la stagione teatrale 3 dicembre 2022

Redazione Appuntamento domenica 4 dicembre, alle ore 18, al Teatro Salvini

Pitigliano: Inizio entusiasmante domenica 4 dicembre per la stagione teatrale di Pitigliano. Ha registrato il tutto esaurito già da diversi giorni il primo spettacolo del cartellone “Museo Pasolini”, con Ascanio Celestini, che si terrà questa domenica, alle ore 18, al Teatro Salvini. “Siamo molto felici del riscontro estremamente positivo che ha avuto questa prima data, – afferma Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura – la proposta ha incontrato il gradimento del pubblico ed è andata molto bene sia la vendita degli abbonamenti che dei singoli biglietti. Il Comune, con ad Arte Spettacoli e il Centro culturale Fortezza Orsini, si è impegnato per garantire una stagione teatrale di alta qualità, con spettacoli pluripremiati”. Anche quest’anno, tutte le date saranno affiancate dall’iniziativa “Metti una sera a teatro”: nel foyer del teatro Salvini artisti locali esporranno le loro opere d’arte: il 4 dicembre espone Mauro Scalampa; il 19 gennaio Adrian Pio; il 25 febbraio Magazzino Giustacori;12 marzo Daniela Gallozzi; 1° aprile Fabrizio Corsi. Il Comune ringrazia gli sponsor Cantina Cooperativa di Pitigliano e Panificio Celata che omaggeranno gli artisti delle compagnie teatrali con i loro prodotti. Le prossime date: giovedì 19 gennaio 2023, ore 21.00, “APOCALISSE TASCABILE” di e con Niccolò Fettarappa Sandri, Lorenzo Guerrieri, ideazione, scrittura e regia Niccolò Fettarappa Sandri, produzione Sardegna Teatro. Premio In-BOX 2021, premio della Critica Nolo Fringe 2021, Italia dei Visionari 2021, premio delle Giurie Unite Direction Under 30 / 2020 Sabato 25 febbraio 2023, ore 21.00, “IL MERCANTE DI LUCE”, dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni con Ettore Bassi, adattamento e regìa Ivana Ferri, musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini, voce fuori scena Patrizia Pozzi, citazioni musicali Roberto Vecchioni, W.A. Mozart, produzione Tangram Teatro. Domenica 12 marzo 2023, ore 18.00, “DELL’AMORE, LE GIOIE E GLI INGANNI” con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, regia Ugo Chiti, produzione Arca Azzurra. Sabato 1 aprile 2023, ore 21.00, “FAME MIA QUASI UNA BIOGRAFIA” di e con Annagaia Marchioro in collaborazione con Gabriele Scotti regia di Serena Sinigaglia produzione Agidi. Premi: L’Alba che verrà 2016, Giovani Realtà del Teatro 2015 dell’Accademia dell’Arte. Drammatica Nico Pepe di Udine. Prevendita on line https//salvini.adarte.18tickets.it Vendita dei biglietti a teatro a partire da 7 giorni prima dello spettacolo, il lunedì, mercoledì (10 e 30-12 e 30) e venerdì (17 e 30-19 e 30). Il giorno precedente lo spettacolo (ore 17:30-19:30); il giorno dello spettacolo (ore 10:30- 12:30 e 16:00 – 18:00). Info e prenotazioni 350 038 26 85. Seguici





