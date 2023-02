A Pitigliano inizia il Carnevale con la prima sfilata dei carri allegorici

Domenica 12 febbraio, alle 14 e 30, con partenza da piazza Nenni.



Pitigliano: Iniziano i festeggiamenti del carnevale: la prima uscita dei carri allegorici e dei cortei in maschera è in programma domenica 12 febbraio, alle 14 e 30 con partenza da piazza Nenni. La sfilata dei carri allegorici si rinnoverà domenica 19 e martedì 21 febbraio. Ingresso libero.





“Il Carnevale di Pitigliano è un appuntamento molto atteso, seguito e partecipato – afferma Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo -che coinvolge attivamente persone di ogni età, sia nella fase preparatoria che durante l’evento vero e proprio. Anche quest’anno sarà un carnevale grandioso, pieno di musica, colore e divertimento e ricco di sorprese. Ringrazio l’associazione Carnevale di Pitigliano e tutti i volontari, perché è stato fatto davvero un lavoro enorme, garantendo un programma intenso per replicare il successo di una festa amata non solo dai pitiglianesi ma in grado di attrarre cittadini dai comuni limitrofi e dal resto della provincia.”

Il programma degli eventi promossi dall’associazione Carnevale di Pitigliano oltre all’uscita dei carri allegorici prevede tanti altri appuntamenti: giovedì 16 febbraio, alle ore 20, nella tendostruttura riscaldata in piazza della Repubblica si terrà la cena e alle ore 21 il divertimento proseguirà con la musica folk dei Tre Pazzi Avanti.

Venerdì 17 febbraio alle 18 si terrà uno spettacolo di magia e l’animazione per bambini, a cui seguirà alle 20 la cena show, alle 22 e 30 la musica dal vivo con Vincenzo Bencini, e poi il Vintage Party anni 70-80-90 con vestiti a tema e musica con Mr Kikko Dj. Saranno premiate le maschere dei personaggi che più rappresentano gli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Sabato 18 febbraio, alle ore 18, ancora giochi e animazione per bambini. Alle 20 la cena show e alle 23 grande veglione in maschera nella tendostruttura riscaldata. Saranno premiate le migliori maschere della serata.

Domenica 19 febbraio, alle 14 e 30 si terrà la seconda uscita dei carri allegorici con partenza da Piazza Nenni. La festa proseguirà in piazza della Repubblica con la merenda. E alle 20 la cena alla tendostruttura, poi alle 21 la musica dal vivo con Route 74.

Terza e ultima uscita dei carri allegorici martedì 21 febbraio, alle 14 e 30, con partenza da piazza Nenni e passaggio del corteo per le vie della zona nuova, a cui seguirà la festa finale in piazza Nenni.

Durante tutte le uscite dei carri ci sarà anche lo street food, i gonfiabili per bambini e il photocontest a cura di Andrea Mearelli, con tanti premi per le migliori machere del carnevale.

Info e prenotazioni per le cene tramite whatsapp: 3284212292 o sulle pagine facebook e instagram Carnevale di Pitigliano