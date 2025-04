A Pitigliano dal 25 al 27 aprile torna la “Festa della Terra”

Un programma con varie attività per tutte le età: passeggiate nella natura, una mostra fotografica, concerti, stand gastronomico e mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato

Pitigliano: A Pitigliano torna la Festa della Terra dal 25 al 27 aprile, tre giorni di iniziative per adulti e bambini, tra passeggiate, concerti, il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato e gli stand gastronomici aperti tutti i giorni, dalle 12 alle 19, in piazza della Repubblica. Ad anticipare gli eventi aperti al pubblico sarà, giovedì 24 aprile, la giornata riservata alle classi quarte e quinte della scuola primaria IC di Pitigliano.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Pitigliano e dalla Proloco L’Orso, in collaborazione con il Consiglio comunale dei Giovani e con Il Sentierante.

“La Festa della Terra – spiega l’assessore all’Ambiente Serena Falsetti– nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza di difendere il pianeta dall’inquinamento e dallo spreco delle risorse. Proprio per questo viene celebrata ad aprile, chiamato il mese della Terra l’Earth Day, e a ridosso del 22 aprile, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale della Terra.”

“Abbiamo organizzato un evento dedicato alla comunità locale e al tempo stesso ai turisti – aggiunge Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo – per promuovere il territorio in chiave sostenibile, valorizzando il nostro patrimonio ambientale, le nostre produzioni tipiche e il nostro artigianato. Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni con la giornata del 24, dedicata alla scuola, e del 26 aprile, con i laboratori per bambini, la mattina, alle ore 11”.

Il programma prevede venerdì 25 aprile, a partire dalle 10, l’apertura del mercatino dell’artigianato in piazza della Repubblica e alle ore 10 e 30 la passeggiata nella natura e nella storia, al Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi, con la guida ambientale escursionistica. Costo per gli adulti 10 euro. Ritrovo allo stand della proloco in piazza del-la Repubblica. Picnic al sacco e possibilità di rientro con la navetta a Pitigliano alle 15 e 30. (info e prenotazioni 3291314010)

Alle ore 11 è prevista, nel foyer del teatro Salvini, l’inaugurazione della mostra fotografica “Corpo e Anima” di Maurizio Di Giovancarlo e Claudio Polvanesi, visitabile fino al 4 maggio.

Dalle 12 alle 19 aprirà lo stand gastronomico in piazza della Repubblica.

Alle 17, alla sala Petruccioli, sarà proiettato il docufilm “In questo mondo” storie di donne pastore, realizzato dalla regista, scrittrice e paesaggista Anna Kauber. A seguire aperitivo con assaggio di formaggi.

Alle ore 21 serata musicale in piazza della Repubblica con il gruppo “I ladri di Monnali-sa”.

Sabato 26 aprile, alle ore 9, partenza di Piticiclando da piazza della Repubblica, una passeggiata in bicicletta nei dintorni di Pitigliano, adatta a tutti. Rientro alle ore 12. (info e prenotazioni per whatsapp al 3397252381. Alle 10 apertura del mercatino in piazza della Repubblica. Alle ore 11, al Giardino di Palazzo Ponti, si terranno i laboratori per bambini dai 3 agli 8 anni. Dalle 12 alle 19 aprirà lo stand gastronomico. Alle 12 e 30 musica in piazza della Repubblica don la “De Caunt Band” e alle 21 con il gruppo “Moon Risers”

Il 27 aprile, dalle 10 apertura del mercatino, dalle 12 alle 19, apertura dello stand gastronomico.

Per prenotare i laboratori per bambini: messaggio whatsapp 327 0525343; Piticiclando messaggio whatsapp 3397252381, per le altre attività 3291314010