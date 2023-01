A Pitigliano cantine aperte con Winter Wine: protagonisti i vini del territorio

Sabato 7 gennaio, a partire dalle 17 e 30, esibizione degli artisti di strada. Apertura della degustazione guidata di vino dalle ore 18. Possibilità di acquistare il calice scontato nei giorni precedenti all’iniziativa presso la pro loco



Pitigliano: I vini del territorio sono i protagonisti di Winter Wine. Dopo il successo della scorsa edizione sabato 7 gennaio, a partire dalle ore 17 e 30, torna a Pitigliano la kermesse enogastronomica organizzata nello splendido scenario della Città del Tufo, con l’apertura delle cantine storiche e la degustazione guidata di ben 20 vini prodotti da aziende del territorio. Unica eccezione è la presenza di un’azienda esterna, della provincia di Siena, che propone i vini Kosher, che hanno la certificazione per essere consumati anche da persone di fede ebraica.





La degustazione inizierà a partire dalle 18. Dalle 17 e 30 gli artisti di strada della Compagnia Mantica animeranno le vie del centro storico. Anche quest’anno non mancherà la musica dal vivo, con il concerto live di Vincenzo Bencini in programma alle 21 e 30 in piazza San Gregorio e dalle ore 21, sempre in piazza San Gregorio, caldarroste e possibilità di acquistare i vini in degustazione.

L’evento è organizzato dalla Pro loco l’Orso con il sostegno economico del Comune di Pitigliano e la collaborazione delle associazioni Cantine nel Tufo, Carnevale di Pitigliano e associazione Futuro. “Siamo felici di proporre questa nuova edizione di Winter Wine –afferma Claudia Elmi, assessore al Turismo di Pitigliano – nella consapevolezza del grande valore delle nostre produzioni vitivinicole e di quanto sia importante valorizzarle come una delle forme di narrazione della storia e della cultura locale. È risaputo che il turista sceglie l’Italia anche per la sua proposta enogastronomica, pertanto, vogliamo spingere su questo aspetto. L’altro obiettivo importante dell’evento è la riscoperta della Pitigliano underground, con la visita delle cantine scavate nel tufo. Siamo felici della collaborazione che si è creata attorno a questa iniziativa tra le associazioni del territorio. In una piccola comunità come la nostra le sinergie sono davvero importanti”.

L’ingresso alla kermesse richiede l’acquisto del kit di degustazione (il calice) a 8 euro la sera stessa dell’evento, a partire dalle 18 in via Gaeta. In alternativa il calice potrà essere acquistato scontato, in prevendita a 6 euro, nei giorni precedenti all’evento, ovvero il 4 e 5 gennaio dalle 16 alle 18 e il 6 gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 presso la pro loco, in via Roma 11. Le varie degustazioni di vino con assaggi si pagano nelle cantine.

Ma ecco le aziende e i rispettivi vini in degustazione:

Adonaea Vini

Lupercalia – Rosso IGT Toscana 2019

Lunasie – Bianco di Pitigliano 2020

Antonio Camillo

Morellino di Scansano– Morellino di Scansano DOCG 2021

Procanico – Procanico IGT Toscana 2020

Azienda agricola Cencini

Disseto – Bianco di Pitigliano DOC 2021

Poggio Vaccaio – Sovana Rosso DOC 2021

Cantina di Pitigliano

Ildebrando Premium– Bianco di Pitigliano Superiore DOC 2021

Via Cava del Gradone – Rosso Maremma Toscana DOC 2021

La Biagiola Winery

Tesan – Rosso Maremma Toscana DOC 2019

Matan– Vermentino Maremma Toscana DOC 2020

Agriturismo Poggio al Tufo - Tommasi Family Estates

Vermentino – Bianco IGT Toscana 2021

Cabernet Sauvignon – Rosso IGT Toscana 2019

Sassotondo

Isolina – Bianco di Pitigliano Superiore DOC 2021

Ciliegiolo – Rosso Maremma Toscana Superiore DOC 2021

Agriturismo Tenuta Roccaccia

Noronotte – Sovana Rosso Superiore DOC 2021

Oroluna – Bianco di Pitigliano Superiore DOC 2021

Terra di Seta (Vino Kosher)

Meshi – Rosato IGT Toscana 2021

Terre di seta– Rosso IGT Toscana 2021

Villa Corano

Terrantica – Bianco di Pitigliano Superiore DOC 2021

Cor Unum – Sovana Rosso Superiore DOC 2019