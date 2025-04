A Pasquetta, ri-apre il Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno a Castiglione della Pescaia

Lunedì 21 aprile alle 15 l'inaugurazione della nuova stagione di visite

Buriano: Ri-apre al pubblico, dopo l'abituale pausa invernale, il Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti, una realtà unica in Italia, immersa nelle campagne di Buriano, a pochi chilometri dal Comune di Castiglione della Pescaia.

L'inaugurazione si terrà lunedì 21 aprile, in occasione di Pasquetta, alle 15 con una visita di due ore che guiderà i “Viaggiatori” alla scoperta del parco di maxi—installazioni, sculture e opere che, da anni, l'artista crea attraverso il recupero, il riciclo e l'assemblaggio di scarti e rifiuti.

Con il Viaggio di Ritorno, Rodolfo Lacquaniti ha dato vita nel 2002 a un luogo che sembra muoversi in direzione opposta a quella del mondo moderno e della società consumista, un luogo dove ogni oggetto rinnegato nella funzione e nella sua stessa esistenza trova una ri—nascita, acquista dignità e si veste di nuova bellezza.

È così, grazie alla visione e al sentimento ecologista dell'artista, che tubi delle serre, vetri di fonderia, tondini di ferro e di acciaio, cerchioni delle ruote di trattori, reti da pesca si trasformano in opere d'arte di valore universale, in animali fantastici, in storie dai contorni misteriosi e affascinanti, che oggi abitano il vasto Giardino alberato di Buriano.

Ogni anno, da aprile a novembre, il parco ospita migliaia di visitatori italiani e stranieri e quella di lunedì 21 aprile sarà la prima occasione del 2025 per poterlo visitare, trascorrendo una Pasquetta in famiglia o con gli amici, circondati dall'arte e dalla natura.

Per partecipare alla visita guidata di lunedì 21 aprile alle 15 è obbligatoria la prenotazione su www.viaggiodiritorno.it.

Le date delle prossime visite di aprile

Venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione) alle 11

Sabato 26 aprile alle 15

Domenica 27 aprile alle 11

Indirizzo

Giardino Viaggio di Ritorno

Località Piatto Lavato 1 — Buriano

Castiglione della Pescaia

Contatti

giardinoviaggiodiritorno@gmail.com

www.viaggiodiritorno.it