A Pasqua e Pasquetta regalati un Pic Nic in Fattoria

Saturnia: La natura rifiorisce a Fattoria la Maliosa, nel cuore della Maremma toscana, a breve distanza dai borghi storici di Montemerano, Pitigliano e Saturnia.

In occasione della Pasqua l’azienda agricola maremmana propone ai propri ospiti una pausa nella natura incontaminata. Un’esperienza perfetta per tutti, un gustoso e rilassante Pic Nic di Pasqua. Pensato per offrire un momento di pausa in un’atmosfera unica, all’aria aperta, tra le magnifiche colline della Maremma toscana e i prati in fiore.

La possibilità per amici, coppie e famiglie di staccare la spina, gustando il cibo della tradizione e celebrando insieme tutto il weekend pasquale e il Lunedì dell’Angelo.

Fattoria La Maliosa ha preparato uno speciale cestino con un pic nic gourmet, proponendo in degustazione alcune specialità del territorio come la Schiaccia di Pasqua con capocollo e la Torta con Erbe di campo e ricotta, o la Focaccia con i Pomodorini. Non mancheranno le classiche uova sode, la frutta fresca e la tradizionale colomba pasquale.

A completare la degustazione il vino naturale Saturnalia rosso, prodotto alla Maliosa da uve Sangiovese, Ciliegiolo e Cannonau grigio.

Per rendere il menù perfetto per tutti La Maliosa ha previsto varianti non alcoliche per le bevande, e proposte gastronomiche vegetariane o vegane.

L’esperienza è disponibile dal 18 al 21 aprile, ogni giorno alle 13.00 e può essere prenotata direttamente sul sito fattorialamaliosa.it.