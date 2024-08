A "Paesaggi dell’Arte" il trombettista e compositore Markus Stockhausen

Tarquinia: Riprende a Tarquinia la quinta edizione del festival Paesaggi dell’Arte con il concerto del progetto “Between Earth and Sky, Matter and Spirit”, sabato 31 agosto alle 21.30, al Chiostro San Marco, preceduto dal seminario “Singing and Silence/Canto e Silenzio”, da giovedì 29 a sabato 31 agosto, al teatro comunale “Rossella Falk”. Entrambi gli eventi hanno un protagonista d’eccezione, Markus Stockhausen. Markus Stockhausen è uno dei pochi solisti di tromba che riesce a spaziare senza sforzo tra musica contemporanea, classica e jazz moderno. Per circa 25 anni ha collaborato strettamente con suo padre, il compositore Karlheinz Stockhausen, che ha composto per lui molte opere.



L'approccio di Markus alla creazione di “musica intuitiva” è influenzato da post-bop, free jazz, world music, elettronica e ambient music, e sfrutta la sua straordinaria padronanza dello strumento. Si esibisce regolarmente in tournée internazionali con i suoi progetti, e più di 90 CD documentano il suo lavoro. Ha registrato per ECM, EMI classics, Enja, ACT, Aktivraum Records e recentemente per SONY/OKeh. Da anni guida regolarmente corsi, laboratori e seminari. Nel 2005 ha vinto il premio WDR Jazz come miglior improvvisatore, nel 2018 gli è stato assegnato il premio German Echo Jazz e nel 2021 il premio German Jazz.

Il seminario “Singing and Silence/Canto e Silenzio”, iscrizione gratuita e prenotazione obbligatoria, è aperto a tutti, non solo ai musicisti. In particolare, a chi ama o desidera esprimersi attraverso il canto ed esplorarne gli effetti sul corpo, sulla mente e sui mondi interiori. I partecipanti si siedono o stanno in piedi in cerchio. Si canta insieme, alternando esercizi in silenzio. Il suono echeggia nel silenzio. Il materiale canoro non si basa su canti tradizionali, ma piuttosto su vocali e improvvisazioni intuitive. A volte ci si muove e si balla con il canto. L'obiettivo è aumentare il livello di energia di tutti. Il suono può farlo. I suoni armoniosi possono persino guarirci. Si possono portare strumenti – se le persone sanno come suonarli – e potranno essere usati in certi momenti; tuttavia, non è un corso d’improvvisazione strumentale, ma piuttosto un'esplorazione del suono che, attraverso il canto e il silenzio, porta alla meditazione e alla pace interiore.

Il concerto “Between Earth and Sky, Matter and Spirit” è stato concepito per spingersi oltre i confini stilistici, aperto all’ispirazione del luogo e del momento, con paesaggi sonori di grande forza evocativa, in grado di attivare la fantasia e la partecipazione emotiva del pubblico. Il trio, composto da Markus Stockhausen, Fabio Mina e Francesco Savoretti, riesce a creare una nuova musica, contemporanea nel vero senso della parola e con un alto livello musicale e tecnico. Fabio Mina ha incontrato Stockhausen nel 2007, durante un seminario di Intuitive Music, ed è stato individuato come uno dei flautisti italiani più interessanti, anche per un’originale applicazione di effetti sonori elettronici. Francesco Savoretti è un noto ed esperto percussionista di musica world e sperimentale che ha contribuito a una moltitudine di progetti. I tre musicisti hanno già suonato insieme in varie occasioni, in Italia e in Germania.

Il festival Paesaggi dell’Arte è un progetto finanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, dalla Regione Lazio – Direzione Cultura e Politiche Giovanili, ai sensi del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo, con la collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. La direzione artistica è affidata al produttore e archeomusicologo Emiliano Li Castro. Informazioni e prenotazioni vanno richieste all’InfoPoint, alla Barriera San Giusto), telefono 0766 849282 o inviando una email a turismotarquinia@gmail.com.