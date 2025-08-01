A Orbetello istituita la nuova Uos diretta da Guido Zampar, specialista in metodiche mini invasive

Un nuovo punto di riferimento per la chirurgia ortopedica della spalla e traumatologia dello sport

Orbetello: È Guido Zampar il direttore dell’Unità operativa semplice in Chirurgia artroscopica della spalla e traumatologia dello sport, istituita all’interno della Uoc di Ortopedia di Orbetello diretta dal dottor Pierfrancesco Perani ad interim.

Il dottor Zampar, originario della Capitale, proviene dal Sant’Andrea di Roma, già nel 2015 ha iniziato a lavorare ad Orbetello e , dopo esperienza nella Aous di Siena, dal 2018 è tornato a far parte della Asl Toscana sud est, dapprima al Misericordia e da poco all’ospedale San Giovanni di Dio.

«Ringrazio la direzione aziendale per aver voluto dare una risposta ulteriore ai bisogni di cure di questa zona - spiega il direttore dipartimentale di Ortopedia e Riabilitazione dell’Azienda Usl Toscana sud est, Pierfrancesco Perani - siamo certi che questa nuova organizzazione risulterà attrattiva sia per l’utenza che per i medici ortopedici che vorranno iper specializzarsi nella tecnica artroscopica e traumatologia sportiva. Il dr Zampar infatti è un professionista esperto della chirurgia dell’arto superiore e della traumatologia sportiva. All’interno della Uoc di Orbetello abbiamo anche altri professionisti, alcuni in loco ed altri che già si recano presso il suddetto presidio, nell’ottica di una trasversalità del personale ortopedico dell’Area grossetana, al fine di dedicarsi sia alla traumatologia sportiva che alla chirurgia della mano; questo un altro ambito particolarmente iperspecialistico, team di cui fanno parte principalmente i dottori Andrea Minini, Rocco Panzera e David Manicketh, che prevede tecniche chirurgiche e micro chirurgiche necessarie per un risultato clinico non sempre facile in traumi che colpiscono questo distretto anatomico. Questa nuova organizzazione ed i professionisti che ne fanno parte - conclude il dr Perani - lavorano in squadra condividendo le rispettive competenze con tutto il resto dell’ambito ortopedico. Passo successivo sarà quello di implementare anche attività di medicina rigenerativa con infiltrazioni di Prp e cellule staminali anche ad Orbetello, percorso già in essere nel P.O. Misericordia».

«Ringrazio il dottor Perani e la direzione aziendale per avermi dato questa possibilità - dichiara il dr Zampar - sono anni che insieme al dr Perani mi occupo di questa parte della chirurgia ortopedica. Il nostro obiettivo è quello di rispondere al meglio all’utenza affetta da patologie sportive con risposte elevate in termini di professionalità e conseguentemente di risultati. Ci rivolgiamo alle persone che hanno patologie della spalla come lesioni della cuffia dei rotatori o di instabilità di spalla e di traumatologia sportiva che può essere trattata con la metodica artroscopica o mini invasiva».

«Con l’istituzione di questa nuova Uos - dichiara il direttore del presidio di Orbetello, Massimo Forti - il nostro ospedale va ulteriormente ad arricchire la sua capacità di risposta nei confronti della cittadinanza ma anche di un vasto bacino di utenza che va oltre i confini».