A Orbetello Città del Sole partecipa ai Kid Pass days per promuovere biodiversità

Orbetello: Città del sole, punto di riferimento da oltre cinquant’anni per il gioco educativo e creativo, partecipa attivamente ai Kid Pass Days 2025, il grande evento nazionale promosso da Kid Pass e Kid Pass Culture dedicato alle famiglie e alla scoperta del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano. L’edizione di quest’anno arriverà anche a Orbetello sabato 10 maggio nel negozio di Corso Italia 1 dalle 16:30 alle 17:30 e coinvolgerà oltre 100 musei e sedi culturali in tutta Italia, con circa 150 iniziative di edutainment rivolte a bambini da 0 a 12 anni. In occasione di questo importante appuntamento, i negozi Città del sole parteciperanno ai Kid Pass Days ospitando i tornei di Bioviva Nature Challenge e Bioviva Enigmi: due appassionanti giochi di carte collezionabili pensati per guidare i bambini in un’avventura educativa alla scoperta della biodiversità, dei fenomeni naturali e delle meraviglie della natura.

Durante i Kid Pass Days, i bambini che parteciperanno agli eventi nei negozi Città del sole potranno cimentarsi in appassionanti tornei, mettendo alla prova le loro conoscenze sulla straordinaria varietà di animali che popolano la Terra o risolvendo divertenti enigmi su temi come il corpo umano, le scienze e la natura. Queste attività faranno parte del più grande tour Bioviva mai realizzato in Italia, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 città italiane nel weekend del 10 e 11 maggio, mese tradizionalmente dedicato alla biodiversità.

I tornei Bioviva, pensati per bambini dai 7 anni in su, sono gratuiti e richiedono la prenotazione presso il punto vendita Città del sole di riferimento, selezionabile a questo link. La scelta di Bioviva come brand simbolo di questo importante evento nasce dal forte impegno del marchio francese per la sostenibilità ambientale: le carte da gioco sono realizzate in carta certificata FSC e sono totalmente prive di plastica. Un tema particolarmente caro a Città del sole, che da sempre crede nel valore del gioco come strumento per trasmettere ai bambini il rispetto per l’ambiente.

Con la partecipazione ai Kid Pass Days, Città del sole rinnova il proprio impegno nel promuovere un intrattenimento educativo di qualità, in linea con la missione dell’evento: avvicinare i bambini alla cultura, all’arte e al benessere attraverso esperienze coinvolgenti e significative. L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della biodiversità e della sostenibilità ambientale, valori che da sempre guidano la proposta educativa di Città del sole.