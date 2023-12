A Niccioleta inaugurato il percorso urbano alla scoperta del villaggio minerario

Niccioleta: È stato inaugurato domenica 3 dicembre, alla presenza di un folto pubblico e delle autorità locali, il percorso della memoria di Niccioleta. Si tratta di un itinerario urbano pedonale che, illustrando in quattordici pannelli le vicende dei più importanti edifici della frazione, ripercorre le tappe salienti della storia locale di questo villaggio minerario, costruito a metà degli anni ’30.



Un progetto realizzato dal Comune di Massa Marittima e dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere con il contributo della Regione Toscana, di Massa Marittima Multiservizi e con una donazione volontaria di numerosi cittadini. Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio di Anpi Comitato Provinciale “Norma Parenti” e dell’ISGREC (Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea).

Il percorso è facilmente fruibile in autonomia e attraverso le visite guidate.

“È il punto di arrivo di un lavoro iniziato più di tre anni fa – spiega il professor Riccardo Zipoli, dell’Università Cà Foscari di Venezia - che ha già portato alla pubblicazione del volume ‘Niccioleta, fotografie e memorie di una comunità mineraria’, premiato come miglior progetto di public history in Italia per l’anno 2022. Il volume, in più di 500 pagine, descrive con testi e immagini la storia di Niccioleta, dalla sua fondazione sino ai giorni odierni, passando attraverso la tragica vicenda della strage nazifascista, in cui furono trucidati 83 minatori. I testi dei quattordici pannelli sono basati proprio sui contributi presenti in questo volume. Per l’occasione è stato pubblicato anche un depliant nel quale sono spiegati i dettagli di questa iniziativa che ha permesso al villaggio di essere inserito nel circuito nazionale dei paesaggi della memoria, dedicato ai luoghi dell’antifascismo, della Resistenza, della deportazione e della liberazione in Italia”.

Nella cornice del progetto dedicato a Niccioleta, a breve sarà pubblicato un lungo articolo nella rivista ‘Fare storia’ e sarà prodotto un podcast dedicato a quattro temi relativi a Niccioleta: la miniera, la vita del villaggio prima dell’eccidio, l’eccidio e la vita del villaggio dopo l’eccidio. Prossimamente è infine prevista l’uscita di un cortometraggio dal titolo: Niccioleta, storie sopra e sotto la terra.

“Con il percorso della memoria, viene ribadita l’importanza di Niccioleta nella storia non solo locale. – commenta Ivan Terrosi, assessore al decentramento del Comune di Massa Marittima – Il fatto che il percorso sia nato basandosi sui documenti e sui resoconti del volume ‘Niccioleta, fotografie e memorie di una comunità mineraria’ è per tutti noi motivo di soddisfazione e di orgoglio. Inoltre il progetto complessivo nel suo insieme ha visto la partecipazione attiva di cittadini, non solo niccioletani, che hanno voluto dare il proprio contributo. Qualcuno con memorie scritte e foto, altri con contributo economico. Ognuno di noi sa che un piccolo pezzetto di questo progetto è anche suo. Il successo di questo percorso ci stimola ulteriormente a proseguire il nostro lavoro su Niccioleta che prevede, fra l’altro, l’istituzione di un secondo percorso, questa volta dedicato alle strutture sopravvissute della miniera”.