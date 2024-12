A Natale 1 italiano su 4 non si sente "felice".

Il Natale è da sempre sinonimo di gioia e tradizione, ma non tutti lo vivono così.

Roma: Un recente sondaggio condotto da IKONO Roma, la rete di spazi immersivi attiva in sette città europee, ha rivelato che il 24% degli italiani prova malinconia e tristezza durante le festività.

Le principali cause del Christmas Blues includono:

La pressione sociale di dover essere felici (34%)

I ricordi legati a persone care che non ci sono più (29%)

Disaccordi familiari e difficoltà relazionali (14%)

Il sondaggio ha anche mostrato come la maggior parte degli intervistati (73%) preferisca trascorrere il Natale con familiari e amici, ma il 14% sta cambiando rotta, scegliendo di viaggiare, esplorare la città o partecipare a eventi, segno che la ricerca di esperienze più personali sta guadagnando terreno.

Esperienze immersive come quelle di IKONO emergono quindi come una via di fuga ideale per contrastare la malinconia natalizia: il 28% degli intervistati ha dichiarato che queste esperienze donano spensieratezza, mentre il 24% le ha trovate d'ispirazione. Un’opportunità per staccare dalla routine, ridurre lo stress e ritrovare serenità.