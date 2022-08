A "Montiano Forte & Piano" arrivano le Vocal Sisters

Montiano: Mercoledì 17 agosto il festival internazionale Montiano forte & piano, dedicato al grande compositore Frederic Rzewski, presenta per il secondo appuntamento in calendario lo spettacolo "Bianciardi in Maremma", interpretato da Vocal Sisters (Carla Baldini, Isabella del Principe, Francesca Angotti, Laura Gosi, voci e percussioni), Rita Di Tizio (fisarmonica) e Vincenzo Levante (voce recitante).



Vocal Sisters, storico gruppo vocale maremmano dal suono unico, ricco di colori e suggestioni e di grande forza comunicativa, trae ispirazione dalle tradizioni musicali del Mediterraneo e dell’Africa subsahariana e torna a cantare e raccontare la terra di Maremma in occasione del centenario della nascita dell’illustre conterraneo Luciano Bianciardi. Il grossetano Luciano Bianciardi, autore de “La vita agra” e “Il lavoro culturale”, lasciò la Maremma per trasferirsi a Milano ma fu sempre legato alla sua terra “zona di trasferimento per punizione” e alla sua città “aperta al vento e ai forestieri”.





In questo spettacolo di musica e teatro, le parole schiette e asciutte con cui lo scrittore descrisse Grosseto e la Maremma si alternano a canzoni che parlano di malaria, di briganti, di carbonai alla macchia, di notti primaverili ed estive invase da lucciole e cicale. E il mare, sempre presente nella musica descrittiva ed evocativa delle Vocal Sisters, dà vita ad immagini sonore di suggestiva bellezza, in una sorta di impressionismo vocale dove tutto diventa suono e le acque che si infrangono sugli scogli si confondono con le grida dei gabbiani e il fischio solitario di un pescatore. I testi delle canzoni sono di Leonardo Culicchi, Carla Baldini, Annarosa del Corona, Cristiana Milaneschi, Paola Salvestroni; le musiche di Carla Baldini, con la preziosa eccezione di “Tiburzi” (Mauro Chechi).



Il concerto sarà preceduto da una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. Inizio degustazione alle 20.30, inizio spettacoli alle 21.30.

Biglietto di ingresso unico a 10 euro (comprensivo di degustazione). Prevendita presso la Farmacia Berti & Agostini di Montiano e dalle 19 presso la cassa di piazza del Plebiscito.

Info: tel/wa 335 584 9911.