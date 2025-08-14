A Monterotondo Marittimo VADEMECUM: tutto pronto per il VII° Festival delle Arti di Strada

Monterotondo Marittimo: Il borgo si prepara ad accogliere la settima edizione di VADEMECUM il Festival delle Arti di Strada, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto 2025. Due giornate di spettacoli, musica, colori e creatività animeranno le vie e le piazze, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto. artisti di strada, trampolieri, spettacoli di fuoco, laboratori circensi per bambini, musica itinerante e performance coinvolgenti: dal fascino della Magicaboola Brass Band all’energia di Lucignolo e il Fuoco, passando per la comicità di Bricco&Bracco e le atmosfere oniriche della Compagnia Begheré. Non mancheranno spazi dedicati agli antichi mestieri e alla creatività artigiana.

16 compagnie di artisti, oltre 40 spettacoli, 40 banchetti di artigianato, 16 punti ristoro e un servizio di bus navetta gratuito per facilitare l’accesso ai visitatori.

Anche l’edizione 2025 sarà plastic free, con un impegno maggiore verso la sostenibilità ambientale per ridurre l’uso della plastica.

“Il Festival delle Arti di Strada è ormai un appuntamento attesissimo- afferma Giacomo Termine sindaco di Monterotondo Marittimo, - che unisce cultura, socialità e promozione del territorio. Monterotondo Marittimo si trasforma in un luogo di incontro tra artisti e pubblico, in un’atmosfera di festa che valorizza il nostro borgo e le sue tradizioni. Questo è possibile grazie al nostro tessuto associativo e alle nostre realtà imprenditoriali che contribuiscono alla riuscita della festa”.





Il programma degli spettacoli

SABATO 16 AGOSTO

Alla Chiesa

20:30 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria

21:15 PALLOTTO in ALLoK!

22:00 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria

22:45 PALLOTTO in ALLoK!

Al Forno

Dalle 18:00 alle 20:30

I CHICCHI D'UVA Laboratorio di discipline circensi

I CHICCHI D'UVA E' Tempo di Giochi

21:45 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco

23:00 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco

Al Poggiarello

21:00 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege

21:45 LA COMPAGNIA BEGHERE' in Fuori dalla Valigia

22:30 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege

23:15 LA COMPAGNIA BEGHERE' in Fuori dalla Valigia

Ai Ferri

20:45 GRANMASTRO in Scen-sen-so

21:30 NOURA in Spettacolo di Fuoco

22:15 GRANMASTRO in Scen-sen-so

23:00 NOURA in Spettacolo di Fuoco

Alla Rocca

dalle 18: alle 20:30 SARA DEL BENE in Energia Creativa

In Samba

Dalle 18:00 alle 23:00 LA FATTORIA DI BRONTOLONE

gli Antichi Mestieri

ITINERANTI

I CHICCHI D'UVA Cupidi per Caso Trampolieri

MISSIS PRITA Rossita Trampoliera

MISSIS PRITA Madame Lumière Trampoliera

COMPAGNIA MANTICA Fiorellini Giganti e Caramelle Trampolieri

MAGICABOOLA BRASS BAND Street Band

JULIO CESAR CORES LALLANES One Man Band

LUCIA La Principessa Celsa

DOMENICA 17 AGOSTO

Alla Chiesa

20:00 LA COMPAGNIA BEGHERE' in Fuori dalla Valigia

20:45 GRANMASTRO in Scen-sen-so

21:30 LA COMPAGNIA BEGHERE' in Fuori dalla Valigia

22:15 GRANMASTRO in Scen-sen-so

Al Forno

Dalle 18:00 alle 20:30

I CHICCHI D'UVA Laboratorio di discipline circensi

I CHICCHI D'UVA E' Tempo di Giochi

21:45 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco

23:00 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco

Al Poggiarello

20:30 PALLOTTO in ALLoK!

21:15 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria

22:00 PALLOTTO in ALLoK!

22:45 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria

Ai Ferri

20:15 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege

21:00 NOURA in Marchingegni Giocoleria Scienza

21:45 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege

22:30 NOURA in Marchingegni Giocoleria Scienza

Alla Rocca

dalle 18: alle 20:30 SARA DEL BENE in Energia Creativa

In Samba

Dalle 18:00 alle 23:00 LA FATTORIA DI BRONTOLONE

gli Antichi Mestieri

ITINERANTI

I CHICCHI D'UVA Cupidi per Caso Trampolieri

MISSIS PRITA Rossita e Madame Lumierè Trampoliera

COMPAGNIA MANTICA Fiorellini Giganti e Caramelle Trampolieri

MAGICABOOLA BRASS BAND Street Band

JULIO CESAR CORES LALLANES One Man Band

LUCIA La Principessa Celsa