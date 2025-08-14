Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
A Monterotondo Marittimo VADEMECUM: tutto pronto per il VII° Festival delle Arti di Strada
Monterotondo Marittimo: Il borgo si prepara ad accogliere la settima edizione di VADEMECUM il Festival delle Arti di Strada, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto 2025. Due giornate di spettacoli, musica, colori e creatività animeranno le vie e le piazze, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto. artisti di strada, trampolieri, spettacoli di fuoco, laboratori circensi per bambini, musica itinerante e performance coinvolgenti: dal fascino della Magicaboola Brass Band all’energia di Lucignolo e il Fuoco, passando per la comicità di Bricco&Bracco e le atmosfere oniriche della Compagnia Begheré. Non mancheranno spazi dedicati agli antichi mestieri e alla creatività artigiana.
16 compagnie di artisti, oltre 40 spettacoli, 40 banchetti di artigianato, 16 punti ristoro e un servizio di bus navetta gratuito per facilitare l’accesso ai visitatori.
Anche l’edizione 2025 sarà plastic free, con un impegno maggiore verso la sostenibilità ambientale per ridurre l’uso della plastica.
“Il Festival delle Arti di Strada è ormai un appuntamento attesissimo- afferma Giacomo Termine sindaco di Monterotondo Marittimo, - che unisce cultura, socialità e promozione del territorio. Monterotondo Marittimo si trasforma in un luogo di incontro tra artisti e pubblico, in un’atmosfera di festa che valorizza il nostro borgo e le sue tradizioni. Questo è possibile grazie al nostro tessuto associativo e alle nostre realtà imprenditoriali che contribuiscono alla riuscita della festa”.
Il programma degli spettacoli
SABATO 16 AGOSTO
Alla Chiesa
20:30 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria
21:15 PALLOTTO in ALLoK!
22:00 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria
22:45 PALLOTTO in ALLoK!
Al Forno
Dalle 18:00 alle 20:30
I CHICCHI D'UVA Laboratorio di discipline circensi
I CHICCHI D'UVA E' Tempo di Giochi
21:45 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco
23:00 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco
Al Poggiarello
21:00 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege
21:45 LA COMPAGNIA BEGHERE' in Fuori dalla Valigia
22:30 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege
23:15 LA COMPAGNIA BEGHERE' in Fuori dalla Valigia
Ai Ferri
20:45 GRANMASTRO in Scen-sen-so
21:30 NOURA in Spettacolo di Fuoco
22:15 GRANMASTRO in Scen-sen-so
23:00 NOURA in Spettacolo di Fuoco
Alla Rocca
dalle 18: alle 20:30 SARA DEL BENE in Energia Creativa
In Samba
Dalle 18:00 alle 23:00 LA FATTORIA DI BRONTOLONE
gli Antichi Mestieri
ITINERANTI
I CHICCHI D'UVA Cupidi per Caso Trampolieri
MISSIS PRITA Rossita Trampoliera
MISSIS PRITA Madame Lumière Trampoliera
COMPAGNIA MANTICA Fiorellini Giganti e Caramelle Trampolieri
MAGICABOOLA BRASS BAND Street Band
JULIO CESAR CORES LALLANES One Man Band
LUCIA La Principessa Celsa
DOMENICA 17 AGOSTO
Alla Chiesa
20:00 LA COMPAGNIA BEGHERE' in Fuori dalla Valigia
20:45 GRANMASTRO in Scen-sen-so
21:30 LA COMPAGNIA BEGHERE' in Fuori dalla Valigia
22:15 GRANMASTRO in Scen-sen-so
Al Forno
Dalle 18:00 alle 20:30
I CHICCHI D'UVA Laboratorio di discipline circensi
I CHICCHI D'UVA E' Tempo di Giochi
21:45 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco
23:00 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco
Al Poggiarello
20:30 PALLOTTO in ALLoK!
21:15 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria
22:00 PALLOTTO in ALLoK!
22:45 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria
Ai Ferri
20:15 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege
21:00 NOURA in Marchingegni Giocoleria Scienza
21:45 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege
22:30 NOURA in Marchingegni Giocoleria Scienza
Alla Rocca
dalle 18: alle 20:30 SARA DEL BENE in Energia Creativa
In Samba
Dalle 18:00 alle 23:00 LA FATTORIA DI BRONTOLONE
gli Antichi Mestieri
ITINERANTI
I CHICCHI D'UVA Cupidi per Caso Trampolieri
MISSIS PRITA Rossita e Madame Lumierè Trampoliera
COMPAGNIA MANTICA Fiorellini Giganti e Caramelle Trampolieri
MAGICABOOLA BRASS BAND Street Band
JULIO CESAR CORES LALLANES One Man Band
LUCIA La Principessa Celsa