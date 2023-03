A Monterotondo Marittimo un nuovo percorso enduro per mountain bike

È stato inaugurato dal Comune sabato 18 marzo con la speciale partecipazione del leggendario Timo Pritzel



Monterotondo Marittimo: Un nuovo percorso enduro per mountain bike che va ad arricchire la nuovissima trail area di Monterotondo Marittimo, dove si trovano anche il pumptrack, per divertirsi in salite e discese e curve paraboliche, e il bike center per noleggiare bici e caschi, ricaricare le batterie della propria e-bike, ricevere assistenza, ma anche chiedere semplicemente delle informazioni sui tour.

Il percorso, che ha una lunghezza di 1500 metri, è il primo flow trail enduro che viene realizzato a Monterotondo Marittimo ed è suddiviso in 2 parti: la parte centrale parallela all'area delle Biancane è stata realizzata a macchina, rispettando al massimo la conformità del terreno. Ed è inglobato nel bellissimo contesto delle Biancane. La seconda parte è il ripristino di un sentiero già esistente, che è stato messo in sicurezza e reso più attrattivo con l'aggiunta di segmenti di flow trail. Sicuramente un’esperienza da provare per gli appassionati di mountain bike.

All’inaugurazione, che si è svolta sabato 18 marzo, hanno partecipato degli ospiti molto attesi come il leggendario campione di Freestyle e MTB Timo Pritzel e le cicliste di Ride Like a Girl Project ASD. La festa è stata arricchita dallo spettacolo acrobatico di Gallo Bike Park e dalla musica dal vivo del duo Nati Stanchi. Per l’occasione è stata data la possibilità a tutti di provare il nuovo percorso e la pumptrack, fornendo sul posto bici e caschi di protezione.

La Trail Area di Monterotondo Marittimo, progettata e realizzata da Tasso Trail Solution, fa parte di un progetto di sviluppo di destinazione cicloturistica promosso dal Comune di Monterotondo Marittimo, con un investimento che supera i 200mila euro e che include la pumptrack, nella zona Lagoni ed il Bike Center (punto di informazione, officina, ricarica batterie, etc) situato nel Piazzale del Palazzetto dello Sport, in via Giacomo Matteotti. Il Comune ha individuato per la gestione dell’info point e per la promozione della trail area la società Bike Garage & More.





“Vogliamo che Monterotondo Marittimo diventi un punto di riferimento per gli appassionati di mountain bike- afferma il sindaco Giacomo Termine – abbiamo un ambiente che è perfetto per questo genere di attività e gli investimenti sostenuti dall’amministrazione comunale ci consentono di caratterizzarci sempre più come bike destination. Tra l’altro al progetto hanno collaborato aziende del settore leader in Italia come la Trail Zone e Dolomeet per la pumptrack e la Tasso Trail Solution per i sentieri, su cui abbiamo intenzione di continuare a lavorare per realizzarne nuovi. Siamo certi che questo impegno aprirà interessanti canali di sviluppo per Monterotondo Marittimo.