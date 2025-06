A Montepulciano, Assemblea di Tema Vita: bilancio 2024 approvato all’unanimità

Rinnovati il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale

Montepulciano: Un’assemblea molto partecipata, concreta, fattiva, arricchita da due novità. Così Tema Vita, la mutua di Banca Tema, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio e ha aperto un nuovo triennio, ricco di progetti e di idee di ulteriore sviluppo, rinnovando anche la compagine amministrativa.





L’ASSEMBLEA, I NUMERI

L’assemblea si è svolta il 24 maggio a Montepulciano, nell’auditorium di Banca Tema. I Soci presenti, fisicamente o per delega, sono stati oltre 600: un quorum più che sufficiente per garantire anche la parte straordinaria dell’assemblea, che ha approvato, sempre all’unanimità, alcune modifiche dello Statuto.

Il rendiconto 2024 è stato illustrato dal presidente Massimo Barbini che ha esposto fatti e numeri molto soddisfacenti: nel 2024 sono stati ammessi 1.154 nuovi associati che, al 31 dicembre dell’anno scorso, hanno portato la compagine sociale a 5.885 soci ordinari.

L’AMBITO SANITARIO E IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Per quanto riguarda l’ambito sanitario, Tema Vita ha erogato sussidi per 365.615 Euro, in aumento di 140.000 Euro rispetto al 2023, di cui 176.391 durante le due “campagne salute” che consentono di ottenere il 50% della spesa sanitaria sostenuta.

LE ATTIVITA’ CULTURALI

Punto di riferimento rimane il Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia che, come ha detto Barbini “non è un semplice museo ma un vero e proprio centro di propulsione culturale”, e che nel 2024 ha continuato ad ospitare mostre ed iniziative, grazie anche all’attività svolta dalla Biblioteca delle Muse; in totale si sono registrati 3.079 visitatori, dato in costante crescita negli ultimi 5 anni.

Dal 1° gennaio 2025, la direzione del Polo Aldi è stata affidata a Sara Bruni - già collaboratrice dal 2016 per la parte didattica – che intervenendo in assemblea ha ricordato la mostra permanente delle opere di Aldi e fatto accenno a future iniziative. La mostra fotografica attualmente in corso, “In Tema di emozioni, arte e sostenibilità” si trasferirà il 18 giugno a Montepulciano, presso la sede di Banca Tema, e poi dal 18 luglio a Chiusi, presso il Museo nazionale etrusco.

GLI INTERVENTI

Al dibattito sul bilancio 2024 hanno dato il proprio contributo il vicepresidente vicario Alberto Ravazzi, i consiglieri Paolo Bittarelli e Giorgio Ciacci, quest’ultimo coordinatore del Comitato medico-scientifico di Tema Vita, il prof. Mauro Antimi e i dottori Rosario Brischetto e Franco Cosmi (gli ultimi tre, componenti dell’organo scientifico, insieme al dott. Mario Aimi) ma anche il presidente di Banca Tema, Francesco Carri, intervenuto come socio e in rappresentanza del socio sostenitore, che ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti in tempi rapidi dalla mutua e si è complimentato per gli obiettivi raggiunti. “L’entità rilevante dei sussidi erogati, che ha determinato il disavanzo di chiusura dell’anno 2024, è coerente con gli scopi statutari dell’associazione che ha saputo opportunamente utilizzare le risorse finanziarie per stare vicino ai soci nei loro bisogni legati alla salute ed al benessere psico-fisico” – ha dichiarato il presidente Carri – “Per chi non opera per il profitto, il pareggio o un piccolo disavanzo sono indicatori positivi, a fronte di una solida dotazione patrimoniale. La mutua è un buon esempio di applicazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà che costituiscono il fondamento dell’attività del credito cooperativo”. Carri conclude rinnovando la disponibilità della Banca al sostegno delle attività e indicando due nuovi, ulteriori traguardi: il mondo giovanile e la crescita culturale delle comunità.

E’ poi intervenuto Gianni Parigi, vicedirettore della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, che ha “certificato” i risultati ottenuti da Tema Vita e ha rilanciato il progetto “UBUM” - Una banca, una mutua -, che, proponendo ad ogni istituto cooperativo la creazione della propria mutua, può rappresentare anche una risposta allo spopolamento delle aree interne.

All’assemblea è intervenuto anche il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini, che ha portato un breve saluto ricordando come la Banca creda convintamente in Tema Vita e continui ad investire nel supporto alla mutua, fornendo un contributo che non è solo economico ma anche organizzativo e di condivisione dei percorsi, un modo coerente per sostenere un’attività complementare a quella della Banca, che la rende ancora di più “buona banca e buona cooperativa”. In conclusione, il direttore ha confermato la volontà di rafforzare la presenza della mutua anche laddove Banca Tema è insediata da minor tempo.

IL BILANCIO 2024

Il bilancio di esercizio 2024 di Tema Vita, controllato senza rilievi dal Collegio Sindacale, come ha detto in assemblea la presidente Grazia Meacci, chiude con uno stato patrimoniale attivo di 579.799 Euro e un disavanzo di 32.341 Euro che, come hanno approvato i soci, è stato passato in diminuzione alla riserva straordinaria.

I NUOVI AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2025/2027

Il nuovo consiglio di amministrazione risulta composto da Massimo Barbini, Guido Benvenuti, Paolo Bittarelli, Carlo Cagnani, Carlo Catocci, Giorgio Ciacci, Maria Teresa Ferrini, Francesco Gentili, Stefania Gianneschi, Lucia Scattoni, tutti confermati, e dai nuovi Maria Teresa Ferrini, Diego Mancuso, Raffele Ricci e Lucia Verdi. Invariata la composizione del Collegio Sindacale, con Grazia Meacci, Maria Elena Petrucci e Paola Aureli (effettive) e Claudia Rabai e Mirio Sondi (supplenti). Il consiglio di amministrazione si è immediatamente riunito, ha consegnato un riconoscimento ai consiglieri uscenti, ed ha quindi deliberato la nomina di Massimo Barbini alla presidenza, di Paolo Bittarelli, nuovo vicepresidente vicario, di Francesco Gentili e Diego Mancuso vicepresidenti, di Giorgio Ciacci al coordinamento del Comitato medico-scientifico, e di Grazia Meacci alla presidenza dell’organo di controllo.

UN LIBRO, UN’ESIBIZIONE MUSICALE

Infine, le novità dell’assemblea: la prima è rappresentata dalla pubblicazione del libro “Il paziente”, autori i medici Cosmi, Brischetto e Antimi, una guida al rapporto tra medico e paziente, sempre più centrale nell’opera di prevenzione. Una pratica versione tascabile del libro, “10 regole d’oro per orientarsi nella salute e nella malattia”, è stata consegnata a tutti i soci presenti. La seconda novità è stata l’esibizione dal vivo della Corale di Città delle Pieve che ha portato un omaggio in musica ai soci di Tema Vita, chiudendo così l’assemblea.