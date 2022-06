A Monte Argentario intervento contro le zanzare

Monte Argentario: E’ in programma un intervento di disinfestazione contro le zanzare nella notte tra lunedì 20 e martedì mattina 21 giugno.



L’intervento, eseguito dalla Ditta Sedipiam S.r.l., avrà inizio alle ore 23,00 nelle zone non frequentate e periferiche e dall’ 1,00 fino alle ore 5,00 del mattino successivo nei centri urbani del Comune di Monte Argentario.

La campagna di trattamenti larvicidi è effettuata con l’utilizzo di prodotti, quali: DEVICE TB-2, CIPEX 10 E per le zanzare, da irrorarsi nell’ambiente mediante utilizzo di turbo atomizzatori con gittata fino a 40 metri e immissione di liquido insetticida e/o pasticche effervescenti nei tombini stradali contro eventuali larve.

L’ordinanza sindacale emanata in proposito ordina, ai fini della sicurezza delle operazioni ed in via del tutto precauzionale, a tutti i residenti dentro le aree interessate dall’intervento:

tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dall’intervento, durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un’ora dalla fine dello stesso;

non esporre biancheria o quant’altro possa venire a contatto con la soluzione applicata;

se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di 24 ore dalla fine dell’intervento;

tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.