A Monte Argentario è arrivata La Grace brigantino "pirata"

Porto Santo Stefano: Ieri si è avvicinato improvvisamente al lungomare Giugiaro di Porto Santo Stefano il brigantino che sembra quelli che tutti abbiamo visto nella saga dei film “Pirati dei Caraibi”, ma niente paura è la nave scuola “La Grace” con a bordo i marinai vestiti in calzoni di stoffa, camicie di lino, calze di lana e calzature di cuoio da filibustieri di fine Settecento, che Artemare Club ha subito documentato per il suo archivio storico e tanti residenti e forestieri hanno fotografato.







Racconta il comandante Daniele Busetto che La Grace, nome che si traduce in “Graziosa”, è un veliero costruito tra il 2008 e il 2010 da un gruppo di volontari nel cantiere navale egiziano a Suez con tecniche artigianali tradizionali, replica piuttosto fedele di una nave storica che solcò i mari tre secoli fa, progettata secondo i disegni che risalgono al 1768 dell’ammiraglio svedese Fredrik Henrik af Chapman nel libro “Architectura navalis mercatoria”, accreditato come il primo architetto navale che ha posto le basi della moderna costruzione navale. Il brigantino storico è lungo 126 metri, largo 23 metri e offre 37 posti a bordo, naviga tutto l’anno come nave scuola che promuove le tradizioni della vela e della storia della marineria d’Europa, i suoi ospiti navigano per istruirsi e per assaporare l’ebbrezza della vita di mare dei secoli scorsi. L’equipaggio è costituito in prevalenza da uomini e da donne di nazionalità russa, polacca, ceca e ungherese.





Buon vento allora a La Grace e ai suoi pirati e piratesse moderni bravi e buoni, da Artemare Club!