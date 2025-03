A Montalcino un “Punto di Ascolto alla Comunità”

Il “Punto di Ascolto alla Comunità” è uno spazio dove chiunque può trovare un interlocutore per assistenza, supporto e condivisione che nasce grazie alla Confraternita Misericordia di Montalcino, con il patrocinio del Comune di Montalcino; tra i servizi offerti anche l’aiuto per l’accesso al Microcredito.

Montalcino: Uno spazio per un servizio dedicato a chi ha bisogno di essere supportato e guidato, ma anche per costruire legami e comprensione, nonché per dare assistenza, tramite un operatore dedicato, agli utenti interessati ad accedere al servizio Microcredito di solidarietà, questo è il “Punto di Ascolto alla Comunità” organizzato presso il Centro Chelucci – Via Mazzini, dalla Confraternita Misericordia di Montalcino con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Unità Parrocchiale di Montalcino.

Il Microcredito di Solidarietà, per il quale Comune di Montalcino ha istituito un apposito Fondo di garanzia presso la Società Microcredito di Solidarietà di Siena, è rivolto a persone o nuclei familiari in difficoltà temporanea per pagamenti urgenti destinati a beni e servizi primari, delle spese mediche, dei corsi di formazione professionale e universitari, l’acquisto di auto usata, del pagamento delle tasse o dei canoni di locazione arretrati. Il prestito richiesto può essere fino a un massimo di 7.500 euro e sarà poi di competenza esclusiva della società decidere in merito alla concessione del finanziamento.

Presso il “Punto di Ascolto alla Comunità” è dunque possibile trovare assistenza a chi volesse accedere al servizio di microcredito, altresì lo spazio è aperto a tutti: giovani in cerca di ascolto, famiglie che affrontano difficoltà, anziani che si sentono soli, persone che attraversano momenti di crisi personale o sociale. Un interlocutore sarà a disposizione per la comprensione reciproca, e lo spazio è concepito come un luogo di incontro, pensato per offrire supporto, orientamento e accompagnamento verso eventuali servizi specialistici.

Il "Punto di Ascolto alla Comunità", gestito della Misericordia di Montalcino, ha l'intento di promuovere il benessere collettivo, rafforzando i legami umani e offrendo sostegno a chiunque ne abbia bisogno. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile contattare i referenti al numero 393.5329163.