Mercoledì la flotta Ferrari F50 sotto Artemare Club

Monte Argentario: A 30 anni dalla presentazione della F50, avvenuta il 9 marzo 1995 al Salone dell’automobile di Ginevra, la Casa di Maranello ha organizzato l’F50 Legacy Tour 2025, evento esclusivo che celebra il trentennale di una vera leggenda. Dal 7 al 10 maggio 2025 i possessori della celebre supercar spinta dal V12 del Cavallino Rampante vivranno un’esperienza di guida unica in Toscana, scenario fatto di arte, cultura, strade tortuose e panorami mozzafiato, quella dedicata alla F50 è la terza edizione del Legacy Tour, dopo la prima esperienza a tema F40 svoltasi nel 2023 seguita nel 2024 da quella dedicata alla GTO, prima supercar della Casa di Maranello.

Il Legacy Tour 2025 scatta mercoledì 7 maggio mattina da Saturnia per arrivare a Porto Santo Stefano a mezzogiorno circa con passaggio lungo il Lungomare Giugiaro sotto la sede di Artemare Club per poi ripassare dopo una sosta nella Piazza delle Meraviglie per raggiungere piazza del Plebiscito a Orbetello, successivamente riattraversare riattraversare la Maremma, le colline senesi e l'Appennino tosco-emiliano. Le F50 saranno infine accolte nello stabilimento Ferrari di Maranello, esposte al suo interno e, in seguito, una parata sul Circuito di Fiorano chiuderà l’F50 Legacy Tour 2025. Il rosso Ferrari è il colore anche della rosa del Tango, pertanto saranno particolarmente benvenute la tanguere e i tangueri che vorranno seguire l’evento da Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano, per prenotazioni 3396930708.