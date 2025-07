A “Medioevo nel Borgo” arriva il BiblioPOINT

Roccastrada: In occasione dell’edizione 2025 di “Medioevo nel Borgo”, in programma a Roccatederighi dal 1 al 3 agosto, il Comune di Roccastrada porta la biblioteca in mezzo alla festa, grazie all’apertura del BiblioPOINT, il punto bibliotecario temporaneo della Rete GroBAC – Biblioteche della Maremma.

Un presidio culturale che, per tre giorni, offrirà servizi gratuiti e accessibili a tutti, nel cuore del borgo animato da rievocazioni storiche, musici, taverne e mercatini medievali. Il BiblioPOINT sarà uno spazio in cui chiunque potrà avvicinarsi alla biblioteca e ai suoi servizi, anche per la prima volta.

Questi i principali servizi disponibili:

· Prestito immediato di libri, anche su prenotazione;

· Restituzione di libri già in prestito, anche da altre biblioteche della rete;

· Informazioni su tutti i servizi della Rete GroBAC, compresa la biblioteca digitale MLOL per l’accesso a ebook, audiolibri, riviste e quotidiani online

“Poter contare sulla presenza di un punto bibliotecario durante una manifestazione così partecipata e identitaria come 'Medioevo nel Borgo' – dichiara Emiliano Rabazzi, Assessore alla Cultura del Comune di Roccastrada – è un’opportunità preziosa. Significa ribadire che la cultura deve essere vissuta e condivisa, là dove le persone si incontrano. Con il BiblioPOINT portiamo la biblioteca fuori dai suoi spazi tradizionali, rendendola ancora più vicina, viva e accessibile a tutti. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Roccatederighi, che ringrazio per la disponibilità e il prezioso supporto nell'accogliere questo servizio all'interno di una cornice tanto speciale”.

Il BiblioPOINT sarà riconoscibile grazie a una postazione allestita con roll-up, materiali informativi e uno spazio di accoglienza per iscrizioni, prestiti e consulenze. Un modo concreto per avvicinare cittadini e visitatori ai servizi delle biblioteche pubbliche, promuovere la lettura e valorizzare la rete culturale del territorio.