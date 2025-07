Cultura A Massa Marittima “Una cena da prima fila” nelle tre serate di Lirica in Piazza, 3,4 e 5 agosto 31 luglio 2025

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2025 di Lirica in Piazza, spicca l’iniziativa “Una cena da prima fila”, promossa dal Comune e dagli organizzatori in collaborazione con i ristoratori locali. Un’idea semplice ma vincente: prenotando la cena in uno dei ristoranti aderenti, gli spettatori potranno usufruire di un posto riservato a prezzo ridotto per lo spettacolo della stessa sera. Il meccanismo è facile e comodo: si prenota direttamente presso il ristorante prescelto, che comunicherà i nominativi al botteghino. Il giorno dell’evento, i biglietti scontati potranno essere ritirati e pagati presso il botteghino in via Carlo Goldoni 21, dove verrà consegnato anche un braccialetto personalizzato che consentirà l’accesso diretto all’area riservata senza ulteriori controlli. Un modo elegante per vivere un’intera serata all’insegna del gusto e della grande musica. Massa Marittima: “Siamo molto soddisfatti del riscontro positivo che sta avendo l’iniziativa. – dichiara il Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – Una cena da prima fila è un servizio in più offerto ai cittadini e ai turisti, e allo stesso tempo, un modo per coinvolgere attivamente i ristoratori locali all’interno del nostro amato festival. Un progetto in cui si fondono musica, gusto e bellezza, quella del palcoscenico all’aperto, allestito nella piazza Garibaldi.” Lirica in Piazza 2025 porterà in scena domenica 3 agosto Turandot di Giacomo Puccini, lunedì 4 agosto Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti; martedì 5 agosto Aida di Giuseppe Verdi. Lo sconto sul biglietto riservato a “Una cena da prima fila” è il seguente: Primo settore: da € 60,00 a € 45,00 Secondo settore: da € 45,00 a € 35,00 Terzo settore: da € 30,00 a € 25,00 I ristoranti aderenti, in ordine alfabetico: BIKEGARAGE&MORE Bistrot – Tel. +39 348 555 4277 I TRE ARCHI – Tel. +39 0566 902274 LE LOGGE – Tel. +39 0566 914345 LE SEDICI WINE SHOP – Tel. +39 0566 903399 NIKI – Tel. +39 348 734 4180 VANNI 1905 – Tel. +39 0566 902164

