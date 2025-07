A Massa Marittima torna Massae Diebus

Sabato 5 luglio, ore 17.30, in piazza Garibaldi. Ingresso Libero.

Massa Marittima: Sabato 5 luglio, alle 17.30, a Massa Marittima, in piazza Garibaldi torna “Massae Diebus” il Festival Cosplay Medieval Fantasy che trasforma per un giorno il centro storico nel regno dei cosplayer e di tutti coloro che amano travestirsi da personaggi dei film e della letteratura fantasy, interpretando un ruolo di fantasia. Una giornata speciale tra combattimenti scenici, spettacoli di fuoco, musica, ristoro e un'incantevole area mercato. Nel pieno centro storico, tutti potranno vestirsi a tema e immergersi in un'atmosfera onirica con aree dedicate agli shooting fotografici.

L'evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Bernardino, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e dell'Avis comunale di Massa Marittima.

Il programma prevede a partire dalle ore 17.30 l'apertura dell'area mercato e food ea seguire gli spettacoli. La festa sarà animata dalla musica itinerante con i Mercenari, i Cavalieri di Ildebrandino e la Fata Foglia con la sua bellissima arpa. Seguirà Debora Massaro in La regina di Sangue e alle 21.30 la parata degli elfi e delle fate, i combattimenti e lo spettacolo dei Mercenari.

"Massae Diebus è un evento che organizziamo ormai da anni nella nostra città - spiega la sindaca Irene Marconi - e che riscuote sempre un grande successo da parte del pubblico di appassionati. Un evento reso unico, edizione dopo edizione, dalla fantasia e dalla creatività dei cosplayers."

Info e prenotazioni: 3397479372; 3398905012 massadiebus@gmail.com

L'evento è a ingresso libero.