A Massa Marittima tante esperienze da fare per turisti e residenti

Massa Marittima: Dal trekking alle visite guidate in fattoria con gli animali, dalla mountain bike al corso per creare gioielli, sono tante le esperienze che è possibile fare a Massa Marittima e che l’ufficio turistico sta promuovendo per rendere indimenticabile la vacanza e per coinvolgere i residenti in nuove esperienze.



“In linea con il desiderio del turista che vuole approfondire la conoscenza del territorio non più da spettatore ma da protagonista – commenta Irene Marconi, assessore comunale al Turismo – il Comune di Massa Marittima, attraverso l’ufficio turistico, sta promuovendo le attività che è possibile fare per una vacanza attiva. Molte delle esperienze proposte sono dedicate alle famiglie confermando l’attenzione di Massa Marittima per i più piccoli. Ovviamente le esperienze sono rivolte anche ai residenti. Nel portale dell’ufficio turistico sono raccolte tutte le informazioni per partecipare alle singole iniziative, con i giorni e gli orari”.

“Ci rivolgiamo alle aziende e alle associazioni che stanno organizzando altre esperienze sul territorio (ovviamente aperte all’esterno e non riservate in via esclusiva agli ospiti di una determinata struttura) - prosegue Irene Marconi - affinché le segnalino all’ufficio turistico in modo da poter ampliare l’offerta complessiva. Questo servizio è stato pensato per aiutare le strutture, soprattutto le più piccole, a far conoscere le iniziative che organizzano, con l’obiettivo di invogliare il turista a fermarsi qualche giorno in più a Massa Marittima”.



Ma ecco le attività che ad oggi gli operatori hanno segnalato sul portale dell’ufficio turistico:

Ogni lunedì fino al 30 settembre visita delle antiche sedi dei Terzieri (Borgo, Cittanova e Cittavecchia), dove sarà possibile ammirare gli antichi costumi di dame e cavalieri, i pali e cornioli con la freccia dei rispettivi vincitori per entrare nel vivo del Balestro del Girifalco.

Fino a ottobre, ogni sabato pomeriggio “Create il vostro gioiello”, l’artigiana Letizia Bartoli offre la possibilità a piccoli gruppi di partecipare in esclusiva a laboratori interattivi.





Dal martedì alla domenica visita in fattoria a Valpiana con merenda. I bambini potranno divertirsi a dare da mangiare agli animali.

Trekking alla scoperta degli Etruschi del lago dell’Accesa ogni martedì, con Sentieri di Toscana e ogni lunedì e giovedì con Olaf Tour.

Merenda e asini: incontro con gli asinelli di Prata, fino all’8 settembre, ogni giovedì mattina.





Discover Massa Marittima, ogni giorno caccia al tesoro per famiglie alla scoperta di Massa Marittima con premio finale.

Nei mesi di luglio e agosto, ogni sabato sera, alle 21 e 30, Dinosauri e squali di notte, una suggestiva visita guidata all’acquario di Valpiana per un minimo di 20 persone.

Ogni mercoledì di giugno, un Tour in Mountain-bike “Olio e vigneti” verso il Frantoio della famiglia Stanghellini a Valpiana, con degustazione finale di bruschette. Visita in bici di una uliveta ricca di alberi secolari rientro a Massa Marittima attraverso sentieri facili e trails singoli.





Fino a ottobre ogni martedì tour in Mountain – bike fino alla Fattoria di Pianizzoli, visita degli animali, piccolo spuntino e rientro.

Visita alla cantina e degustazione di vino presso azienda vitivinicola Podere La Pace;

Degustazione vini dell’azienda agricola Valentini dal lunedì al sabato fino a ottobre.

Fino a ottobre tutti i venerdì visita al museo dell’olio e corso base sull’olio evo.

Fino a settembre dal lunedì al venerdì, “Come nasce il buon olio”, passeggiata nell’oliveta e degustazione presso l’agriturismo il Tesorino.





Visita guidata al centro storico di Massa Marittima e al Museo archeologico fino a ottobre ogni giorno.

Tutte le attività potranno essere prenotate direttamente presso i rispettivi organizzatori i cui recapiti sono segnalati sul portale dell’ufficio turistiche nella parte dedicata alle esperienze www.turismomassamarittima.it

L’ufficio turistico è a disposizione per ulteriori informazioni e nuove segnalazioni da inserire nel portale, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e 30.

Info: ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it 0566.906554