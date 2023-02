A Massa Marittima sventola la bandiera gialla, confermato comune ciclabile

Massa Marittima: Si conferma Comune ciclabile anche nel 2023, con il punteggio di un bike smile assegnato dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) all’amministrazione comunale, per l’impegno dimostrato nella promozione di politiche a favore della bicicletta. È il quarto anno consecutivo che nella città del Balestro sventola la bandiera gialla dei Comuni ciclabili.



“La bandiera gialla non è un premio, come ha affermato il presidente nazionale di Fiab Alessandro Tursi, – sottolinea Maurizio Giovannetti, vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Massa Marittima – ma uno strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni per valutare sulla base di criteri precisi se il territorio è a misura di bicicletta. Per il Comune di Massa Marittima è il simbolo di un percorso intrapreso in questi anni sulla mobilità ciclistica, che intendiamo portare avanti cercando di cogliere anche i suggerimenti che arrivano da Fiab, per migliorare sempre di più, mettendo in campo iniziative bike-friendly che ci consentano nel tempo di mantenere questo riconoscimento.”

“Massa Marittima – prosegue il vicesindaco – in ambito sportivo e turistico si sta affermando come il paradiso dei bikers per l’ampia rete di percorsi ciclabili e di servizi dedicati a chi vuole visitare il territorio in bici. Percorsi semplici per neofiti, per le famiglie e percorsi tecnici off road, impegnativi, per i più esperti. Queste caratteristiche hanno portato Massa Marittima a diventare un punto di riferimento per le squadre nazionali di Mountain Bike di diversi stati d’Europa, ospitando allenamenti di giovani talenti e di grandi campioni. Stiamo collaborando con i Comuni dell’Ambito Territoriale Turistico su un’ambiziosa progettazione integrata della rete cicloturistica che superando i singoli confini comunali porti un altissimo valore aggiunto.”

“Se il nostro punto di forza è il cicloturismo – specifica ancora Giovannetti – e ci viene riconosciuta una buona capacità di promozione degli eventi ludico sportivi, c’è ancora molto da impegnarsi sulla mobilità urbana in bicicletta, aspetto sul quale la conformazione stessa di Massa Marittima, non aiuta a trovare soluzioni efficaci per incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto quotidiano, riducendo l’uso delle auto. Questo limite, al momento, ci impedisce di innalzare il nostro livello di ciclabilità che ci viene riconosciuto dall’associazione. Fiab, nella valutazione finale, per migliorare da questo punto di vista ci consiglia di rendere permanente la sperimentazione di Pedibus -tutti a scuola a piedi o in bici - incentivando così un uso più frequente della bici da parte dei cittadini, affinché si trasformi in una sana abitudine.”