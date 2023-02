A Massa Marittima, sarà inaugurato nuovo eco-compattatore per raccolta della plastica

L’appuntamento è alle ore 10 per chi volesse seguire la dimostrazione sul funzionamento



Massa Marittima: Sarà inaugurato lunedì 13 febbraio, alle ore 10, il nuovo eco-compattatore pubblico installato dal Comune di Massa Marittima. Si tratta di un ulteriore possibilità che viene messa a disposizione dei cittadini per smaltire correttamente le bottiglie in plastica PET.

L’eco-compattatore è stato posizionato nel capoluogo, in viale Martiri della Niccioleta, angolo via Gattoli, davanti alla casina dell’acqua. Se il sistema riscontrerà l’apprezzamento e la collaborazione dei cittadini, l’intenzione del Comune è quella di installarne altri sul territorio, magari anche nelle frazioni più abitate. All’inaugurazione sarà presente il consorzio Coripet che ha fornito l’eco-compattatore e si occuperà della gestione. Nell’occasione sarà illustrato ai presenti il funzionamento della macchina.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Massa Marittima – spiega Ivan Terrosi, assessore comunale all’ambiente e alla transizione ecologica - è quello di coinvolgere al massimo i cittadini in un processo di partecipazione all’economia circolare, riciclando la plastica. L’eco-compattatore avrà un effetto positivo sui quantitativi di plastica raccolti, e quindi sull’ambiente, contribuendo a far crescere ulteriormente la percentuale di differenziata, che nel nostro comune sta salendo, grazie alle scelte fatte dall’amministrazione comunale sulla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti e grazie alle azioni di sensibilizzazione che stiamo portando avanti”.

“Con l’eco -compattatore - prosegue l’assessore Terrosi – aumentano di fatto per i cittadini le possibilità di riciclare il PET, in quanto potranno decidere di continuare a conferire questo rifiuto con il sistema tradizionale di raccolta differenziata attivo sul territorio, oppure utilizzare il nuovo macchinario. La differenza dell’eco-compattatore è che le bottiglie, senza ulteriori passaggi, andranno direttamente ad un centro di riciclo e saranno inserite nel processo di produzione dando vita a nuove bottiglie o a nuovi prodotti. Inoltre, è previsto un sistema premiante: consente infatti ai cittadini di accumulare un punto per ogni bottiglia riciclata. I punti si trasformeranno in sconti per nuovi acquisti nei negozi convenzionati. A tal proposito l’amministrazione comunale coinvolgerà nel progetto alcuni negozi di vicinato che entrando nel circuito 'Coripet ti Premia' potranno accettare i punti raccolti dai cittadini e applicare sconti.”

Per utilizzare l’eco-compattatore bastano pochi semplici passaggi: scaricare sul cellulare l’App Coripet disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Farsi riconoscere attraverso l’app dall’eco-compattatore e inserire la bottiglia in PET che deve avere l’etichetta del codice a barre ancora attaccata e ben leggibile per essere accettata dalla macchina. La bottiglia deve essere vuota e non schiacciata. Il materiale raccolto dall’eco-compattatore andrà ad un centro di riciclo. Le bottiglie saranno private di tappi ed etichette, lavate, sminuzzate e riutilizzate per nuova produzione di PET.

Gli incentivi: i punti accumulati (1 per bottiglia), mediante l’uso dell’ app Coripet, potranno essere utilizzati come sconti/premi in tanti siti di partner terzi che in tutta Italia hanno aderito/aderiranno al circuito “Coripet Ti Premia”.