A Massa Marittima la rassegna Classica al Museo prosegue con “La voce dell’anima”, concerto voce e pianoforte

Venerdì 11 luglio, alle ore 21, nel Chiostro di Sant’Agostino

Massa Marittima: La musica protagonista a Massa Marittima con la Rassegna "Classica al Museo", promossa dalla Fondazione Museo Santa Cecilia con il patrocinio del Comune. L'appuntamento è venerdì 11 luglio, alle ore 21, nel Chiostro di Sant’Agostino con “La voce dell’anima”, concerto per voce e pianoforte. Un viaggio inedito tra musica e poesia.

Protagonisti della serata saranno il baritono Giacomo Serra e la pianista Tullia Melandri, artisti uniti da una sensibilità comune e da un’intensa ricerca musicale. Insieme condurranno il pubblico in un itinerario emozionale attraverso il repertorio del Lied tedesco, genere musicale che più di ogni altro sa esprimere l’interiorità dell’animo umano. Il programma propone una selezione di Lieder di Robert Schumann e Ludwig van Beethoven, due giganti del Romanticismo, le cui composizioni fondono in modo mirabile la forza della parola poetica con la profondità del linguaggio musicale.

“La voce dell’anima” non è solo un concerto, ma un’esperienza che invita alla contemplazione e all’ascolto profondo, in un contesto suggestivo come il Chiostro, sotto un cielo estivo che amplifica la bellezza e l'intensità della musica dal vivo.

Fondazione Museo Santa Cecilia di Massa Marittima da anni valorizza il patrimonio culturale e architettonico della città attraverso i suoi strumenti esposti e i concerti di musica da camera.

Giacomo Serra si è diplomato in violoncello e successivamente in canto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Bologna. Ha approfondito il repertorio barocco e liederistico alla Hochschule für Musik di Würzburg e con William Matteuzzi, studiando anche con Michele Andalò. Come basso solista ha cantato in importanti rassegne come il Festival Aperto di Reggio Emilia, il Teatro Comunale di Ferrara, Pietre che Cantano ed ExNovo al Teatro La Fenice. Collabora con formazioni di prestigio quali Collegium Vocale Gent, Zero Vocal Ensemble, Gächinger Cantorey e Ghislieri Choir, e ha lavorato con i cori dei teatri Carlo Felice di Genova, Petruzzelli di Bari e La Monnaie di Bruxelles

Tullia Melandri si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio di Rovigo e si è laureata in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Bologna. Ha conseguito con lode il Master in Pianoforte a Livorno sotto la guida di Daniel Rivera, specializzandosi in musica da camera all’Accademia Chigiana e all’Accademia Pianistica di Imola con Pier Narciso Masi. Appassionata di strumenti antichi, ha studiato fortepiano con Bart van Oort diplomandosi al Conservatorio Reale dell’Aja. Vincitrice di numerosi concorsi, si è esibita in festival e stagioni prestigiose in Italia e nei Paesi Bassi. Ha pubblicato per Dynamics un CD dedicato a Schumann, trasmesso su Radio 3 e altre emittenti.

Biglietto del concerto: 13 euro. Si consiglia la prenotazione.

Info e prenotazioni: 3391707357 info@museodegliorgani.it www.museodegliorgani.it