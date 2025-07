A Massa Marittima la festa per gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune

Sabato 12 luglio, a partire dalle 18. Nell’occasione: cena medievale itinerante solo su prenotazione al costo di 30 euro. Per la cena 500 biglietti disponibili

Massa Marittima: Entrano nel vivo a Massa Marittima le celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune con una grande festa medievale in programma sabato 12 luglio, a partire dalle ore 18, per le vie della città.

Tante le iniziative gratuite aperte a tutti: dalla visita dei Terzieri di Borgo, Cittavecchia e Cittanova, dove sarà presente un rievocatore che spiegherà l’araldica e la storia, l’arte e la simbologia dei palii, fino agli spettacoli itineranti con le danze medievali a cura di Danzart di Alessandra Ceri, la gara tra gli Arcieri del Girifalco, la rievocazione di combattimenti con la White Company di Livorno, la visita gratuita al cunicolo del Cassero e delle Fonti con il Gruppo Speleologico Massa Marittima. Saranno inoltre declamati, a cura dell’associazione Liber Pater, i sonetti del poeta minore nativo della nostra cittadina Ugo da Massa e di Frate Galgano, entrambi del periodo del Libero Comune. E poi le esibizioni della Compagnia Sbandieratori e Musici di Massa Marittima. Sarà come tornare indietro nel tempo.

Momento centrale della festa è rappresentato dalla cena medievale itinerante, fruibile solo su prenotazione, fino ad un massimo di 500 persone, al costo di 30 euro a persona. Le prevendite partiranno dal 9 luglio direttamente presso l’ufficio turistico di Massa Marittima. Insieme al biglietto di ingresso la sera dell’evento, sarà consegnato il libretto con le ricette medievali e un gadget.

L’iniziativa è promossa dal Comune con la collaborazione della Società dei Terzieri Massetani.

“Celebrare gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune di Massa Marittima è molto più di una rievocazione storica – spiega la sindaca Irene Marconi – è un'occasione per riscoprire e rinnovare il legame profondo che unisce la nostra comunità alla sua identità e alle sue tradizioni. Questa ricorrenza ci ricorda da dove veniamo, la forza delle nostre radici e il valore della partecipazione civica che, allora come oggi, rappresenta il cuore pulsante della nostra città. Sono cambiati i tempi ma restano immutati i sapori dei nostri prodotti tipici, sapientemente preparati nelle cucine dei terzieri; l’attrazione per il gioco delle bandiere, il batticuore nel rullo dei tamburi e nello squillo delle chiarine. Restano immutati quei valori espressi nel motto della Società dei Terzieri, ‘Trium discordantium concordia’, tramandati di padre in figlio nelle famiglie massetane che si dividono nei colori delle bandiere dei tre terzieri, ma che si uniscono nel desiderio di dare vita alla festa più importante della nostra comunità.Con questa serata vogliamo ricreare quelle atmosfere che caratterizzarono un Medioevo massetano vivace e brillante, come i colori degli affreschi che abbiamo ereditato, vogliamo immergerci nel gusto e nei profumi antichi e desideriamo che ogni partecipante possa portare a casa un ricordo concreto di quel momento e uno stimolo a rivivere, almeno a tavola, quegli stessi sapori. Vi invitiamo a scoprire i nostri tesori e a gustare la nostra città.”

“L’incontro fortuito e fortunato con i coniugi Fabio Cavalli e Marialuisa Cecere, cultori e professori di gastronomia medievale – spiega Stefano Martinozzi, presidente della Società dei Terzieri Massetani - ci ha dato la possibilità di aggiungere un tocco davvero speciale a questa giornata di festa, con un percorso gastronomico itinerante formato da tre diversi menù, cucinati dalle cuoche dei Terzieri, partendo da fonti attendibili, come i ricettari redatti dal XIV al XV secolo. A coloro che prenoteranno la cena consegneremo il libretto delle ricette, redatte nella loro lingua originale e nel rispetto della filologia storica.”

Tra i piatti proposti il terziere di Borgo preparerà il “Vitello Allesso”; i ceci con zafferano; la torta di riso bianco. Il menù del Terziere di Cittavecchia è composto da salcicce di maiale, erbata e torta comune. Infine, il Terziere di Cittannova porterà in tavola il cinghiale in peverata, una insalseggiata di cipolle, la torta bianca.

Riservato esclusivamente a coloro che acquistano il biglietto della cena, ci sarà anche la possibilità di visitare gratuitamente, dalle ore 18 alle 22 il museo archeologico Giovannangelo Camporeale, il Museo di San Pietro all’Orto e la Torre del Candeliere.

Inoltre, per i bambini sono stati organizzati due laboratori al Museo archeologico, aperti e gratuiti: dalle 18 alle 19 “I sali del convento” e dalle 21 alle 22 “Miniature Medievali”.

Per l’occasione aprirà gratuitamente al pubblico anche la piccola Galleria privata di via Moncini 62, nella quale la signora Marie Therese Ecklmans Martin, belga di nascita e massetana di adozione, conserva la collezione di minerali e fossili del signor Giuliano Galeotti. In questa giornata speciale la signora Marie presenterà il catalogo della Collezione, fresco di stampa. La Galleria aprirà le sue porte al pubblico dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

GLI ORARI

Apertura biglietteria per la cena a partire dalle ore 18 in piazza Garibaldi. Inizio percorso cena medievale dalle ore 19.

Gli orari degli spettacoli: alle Clarisse: ore 18.30 tiri degli arcieri; alle 19.45 spettacolo di White Company rievocazione combattimenti con le spade; alle 20 danze medievali con Danzart e alle 21.15 spettacolo degli sbandieratori, alle 23.30 gli arcieri del Girifalco.

In via Moncini e vicolo Bassi, alle ore 19 e alle 19.30 declamazione di sonetti a cura di Liber Pater.

Al Chiostro, alle ore 20: declamazione di sonetti a cura di Liber Pater, alle 20.15 spettacolo di combattimento a cura di White Company; alle 20.30 danze medievali con Danzart; alle 20.45 spettacolo degli sbandieratori.

Via Donizzetti: alle 21 declamazione di sonetti a cura di Liber Pater; alle 21 e 15 danza Medievale a cura di Danzart; alle 21.30 esibizione degli sbandieratori.

Via Cavour: alle 21.45 declamazione di sonetti a cura di Liber Pater; alle 22 danza Medievale a cura di Danzart; alle 22.15 esibizione degli sbandieratori.

Piazza Garibaldi: alle 22.30 combattimento a cura di White Company; 22.45 danza Medievale a cura di Danzart; alle 23 esibizione degli sbandieratori.

Le visite gratuite al cunicolo del Cassero con il Gruppo Speleologico Massa Marittima si terranno alle ore 18.45; 19.15; 19.45; 20.15

Le visite gratuite al cunicolo delle Fonti con il Gruppo Speleologico Massa Marittima si terranno alle ore 21; 21.30; 22; 22.30.

Info: ufficio turistico di Massa Marittima 0566 906554 ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it