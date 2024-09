A Massa Marittima la Festa dello Sport e Massa Color

Sabato 21 e domenica 22 settembre al Parco di Poggio



Massa Marittima: La festa prosegue domenica 22 settembre, con la corsa non agonistica e solidale “Massa Color”, per la raccolta dei fondi da destinare all’associazione Insieme in Rosa, che si occupa di progetti per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche. E a seguire, nel pomeriggio, il torneo di Pallavolo aperto a tutti e i giochi popolari per bambini e adulti.

"La Festa dello Sport ci consente di riunire in un unico momento e in un luogo splendido come Parco di Poggio, tutte le discipline sportive praticabili a Massa Marittima – afferma Sara Montemaggi, assessora comunale allo sport – mettendo in mostra la varietà, la ricchezza e il valore del lavoro che viene portato avanti ogni anno dalle nostre associazioni sportive, per crescere i giovani atleti e promuovere la pratica sportiva tra i giovani e gli adulti. Un’occasione per ribadire l’importanza dell’attività fisica a tutte le età e dello sport come strumento di crescita, di benessere e di aggregazione sociale.”

La Festa dello Sport è promossa dal Comune di Massa Marittima ed organizzata con la collaborazione delle associazioni locali. In particolare, partecipano a questa edizione: Bike Service; Danzart; Karate M.M.A; la scuola di ballo Odissea 2001; U.s. Olimpic Pallamano Massa Marittima; Padel Project; Asd Palestra Dinamica; Asd Pattinaggio artistico Gavorrano; Asd Rosso Amaranto scuola di ballo; Veternensis la Società dei Terzieri massetani; Circolo Tennis Massa Marittima; Volley Massa Marittima; Asd Ytaca; Asd Massa Valpiana calcio; Motoclub Massa Veternensis; Avis Massa Marittima e Pro loco di Massa Marittima; la VAB con l'unità cinofila.

“Siamo particolarmente orgogliosi del tessuto associativo locale – sottolinea la sindaca Irene Marconi – dell’entusiasmo e della passione che riescono a trasmettere ai nostri giovani motivandoli a mettersi in gioco e a migliorare. La Festa dello Sport è anche l’occasione per riconoscere i risultati raggiunti e per premiare gli atleti che si sono distinti durante le competizioni della scorsa annata sportiva. Inoltre, auspichiamo che questa festa sia l’occasione per avvicinare i cittadini che solitamente non praticano sport, a qualche disciplina sportiva. Altrettanto importante è la corsa solidale 'Massa Color', un esempio concreto di come lo sport possa unire la comunità per sostenere cause importanti come quella dell'associazione Insieme in Rosa. Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi.”

Ma ecco il programma delle due giornate: sabato 21 settembre a partire dalle ore 10 “Yoga per tutti” con l’associazione sportiva Ytaca; a partire dalle ore 15 prove libere dei vari sport per tutte le età a cura delle associazioni sportive del territorio. Alle ore 17 esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri Massetani e dimostrazioni delle scuole di danza e di ballo. Alle 19.30 DJ set con Andrea T. e dalle ore 21 la premiazione di tutti gli atleti che si sono distinti nel precedente anno sportivo. Dalle ore 15 e per tutta la giornata resterà aperto il punto di ristoro della pro loco di Massa Marittima.

Domenica 22 settembre, alle ore 9.30 ritiro del kit di gara e alle ore 11 partenza della corsa podistica solidale Massa Color. Info e iscrizioni: iscrizioni@prolocomassamarittima.it 3381929949. Seguirà nel pomeriggio il torneo di pallavolo aperto a tutti, presso la pista polivalente e i giochi popolari per bambini e adulti. Musica con DjSet Andrea T. e Narciso Grandi. Il punto ristoro della pro loco resterà aperto a partire dalle ore 10 della mattina.