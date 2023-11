A Massa Marittima la colazione al Terziere è con Sherlock Holmes

Massa Marittima: Sabato 18 novembre, alle ore 17:00, nella sede del Terziere di Borgo, gentilmente concessa dal Priore dottor Robero Barni e da tutti i membri del consiglio, in largo Donizzetti a Massa Marittima, la professoressa Simonetta Noè presenta il libro "A colazione con Sherlock Holmes" (Oligo Editore) di Paola Alberti, grossetana, allieva di Dacia Maraini, scrittrice, giornalista e drammaturga.



L'evento vedrà anche l'intervento straordinario dell'attore Franco De Rossi, nei panni di Sherlock Holmes, che offrirà a tutto il pubblico presente esilaranti gag.

Il libro di Paola Alberti è un vero e proprio viaggio attraverso alcune delle avventure più famose dell'investigatore creato da Arthur Conan Doyle che prova inaspettatamente a dimostrarci come in realtà Sherlock Holmes, considerato dai più quasi anoressico e inappetente, fosse anche lui un amante della buona tavola, fatto che non manca di sottolineare il giornalista e scrittore Luca Crovi nella prefazione. Un libro, quello della Alberti, che propone alcune ricette della tradizione britannica creando un inedito parallelismo tra la campagna inglese e quella maremmana, con tanto di riferimento ad alcune storiche “ricette povere” tipiche della cucina toscana, grazie alla collaborazione del noto cuoco di Massa Marittima Franco Lazzoni, e con la rievocazione di Lucertolo, il commissario fiorentino creato dalla penna del giornalista e gastronomo Giulio Piccini, a fine Ottocento, che si muove nei bassifondi fiorentini nello stesso periodo in cui agisce Sherlock Holmes.

Durante la presentazione nella sede del Terziere di Borgo, l'attore della Compagnia del delitto Carlo Emilio Michelassi, già allievo di Giorgio Albertazzi, leggerà alcuni brani del libro di Paola Alberti, che domenica 19 novembre, alle 10:00 sarà intervistata ai microfoni della radio nazionale RTL 102.5.