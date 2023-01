A Massa Marittima la benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio Abate

Domenica 29 gennaio, dalle 9 alle 12 e 30



Massa Marittima: Torna a Massa Marittima il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali, per la festa di Sant’Antonio Abate, in programma la mattina di domenica 29 gennaio. Negli ultimi anni questa iniziativa, che unisce fede e tradizione con l’amore per gli animali, ha preso nuovo slancio grazie all’associazione pro loco di Massa Marittima e alla collaborazione di gruppi a cavallo, che saranno presenti anche in questa edizione. La festa si svolge con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e della Diocesi.

Chi ha piacere di raggiungere a cavallo il luogo della benedizione, che è la piazza Garibaldi, il ritrovo è alle 9 a Ghirlanda, dove sarà allestito anche un piccolo punto ristoro. Da lì alle 9 e 30 partirà la passeggiata a cavallo tra i boschi delle zone di Ghirlanda e Rigalloro. Per chi volesse fare la passeggiata con il proprio animale, il ritrovo è sempre a Ghirlanda alle 9 e da lì alle 9 e 30 partirà il gruppo a piedi con gli animali domestici, lungo la vecchia strada dei Chiassarelli per raggiungere Massa Marittima.

Il ritrovo nella città del Balestro per tutti sarà alle 11 e 15, nel piazzale della Piscina, dove ad accogliere i partecipanti sarà allestito un altro piccolo punto ristoro. Da qui tutto il corteo, intorno alle 11 e 30, si avvierà verso piazza Garibaldi per ricevere la benedizione impartita da Don Filippo. La cerimonia termina intorno alle 12 e 30. Disponibile anche un pranzo su prenotazione, alla trattoria Da Sbrana, in località Ghirlanda. Prenotazioni entro il 27 gennaio

Info: pro loco di Massa Marittima 3665330919