A Massa Marittima la 36° edizione di "Lirica in Piazza"

Massa Marittima: È iniziata la vendita dei biglietti della 36° edizione di “Lirica in Piazza”, in programma a Massa Marittima dal 3 al 5 agosto 2023.



Grande apertura con la "Carmen" di Bizet il 3 agosto, seguirà "Rigoletto" di Verdi il 4 agosto, finale il 5 agosto, con il "Barbiere di Siviglia" di Rossini.

Ogni sera artisti di livello internazionale si esibiranno sul sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone, accompagnati dalla “Orchestra Internazionale della Campania”, composta da oltre 50 elementi e dal coro “Giuseppe Verdi” di Roma.

È prevista la speciale partecipazione di Katia Ricciarelli come madrina dell’ultima serata, il 5 agosto. Inoltre, un altro importante personaggio televisivo arricchirà questa edizione: Giovanna Nocetti curerà la regia della “Carmen”.

La 36° edizione di Lirica in Piazza è organizzata dal Comune di Massa Marittima con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini.

La produzione è a cura di “Musicainsieme” e “Bucaneve”. Main sponsor “Unicoop Tirreno”.

“Inizia per noi questa nuova avventura in terra di Toscana, – commenta Leonardo Quadrini, nuovo direttore artistico di Lirica in Piazza – per la quale l’impresa lirica Musicainsieme, che rappresento, e l’azienda Bucaneve del mio socio Alessandro Mazza, stanno lavorando con entusiasmo da diversi mesi. Abbiamo proposto un cast di alto livello con artisti conosciuti e apprezzati nel circuito internazionale. Meritano una particolare menzione il management di Angelo Gabrielli, che ha collaborato per amicizia personale a questa realizzazione, e poi la presenza di star come Giovanna Nocetti, alla regia di Carmen e di Katia Ricciarelli - già direttore artistico delle stagioni estive di Macerata e Lecce – che darà quel tocco di magia professionale e mediatica che ci auguriamo possa contribuire ulteriormente al successo di questa 36° edizione di Lirica in Piazza.”





3 AGOSTO - CARMEN

Musica di George Bizet

Coreografie Saveria Cotroneo

Corpo di ballo Centro studi Danza Saveria Cotroneo. Ballerino Solista Giuseppe Protano

Maestro direttore e concertatore Leonardo Quadrini

Regia Giovanna Nocetti

Assistente alla regia Alessandro Paola Schiavi

4 AGOSTO - RIGOLETTO

Musica Giuseppe Verdi

Maestro direttore e concertatore Angelo Gabrielli

Regia Antonio De Lucia

Assistente alla regia Vincenzo Maria Sarinelli

5 AGOSTO - IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Musica di Gioachino Rossini

Maestro direttore e concertatore Mirca Rosciani

Maestro al pianoforte Leonardo Quadrini

Regia Antoniu Zamfir

Assistente alla regia Giuseppe Maiorano

Madrina della serata Katia Ricciarelli

È possibile acquistare i biglietti on line su www.boxofficetoscana.it e su www.ticketone.it

I biglietti sono inoltre disponibili in tutti i punti vendita BoxOffice Toscana e TicketOne.

Previsti sconti per i soci di Unicoop Tirreno.

Gli spettatori diversamente abili e accompagnatori potranno assistere agli spettacoli con una tariffa agevolata. Informazioni biglietteria: supporto@boxofficetoscana.it

Non sono ammessi animali ad eccezione dei cani guida registrati.

Con il biglietto di “Lirica in Piazza” è compreso l’ingresso ridotto al Complesso Museale di San Pietro all'Orto nei giorni delle rappresentazioni.