Attualità A Massa Marittima il reading teatrale e musicale “Bianciardi in Kansas City” 5 gennaio 2023

5 gennaio 2023 118

118

Redazione Massa Marittima: Martedì 10 gennaio, alle ore 18, alla biblioteca comunale di Massa Marittima è in programma il reading teatrale e musicale “Bianciardi in Kansas City” a cura della Compagnia AnimaScenica, con brani tratti dalle opere di Luciano Bianciardi.

L’evento rientra nel ciclo di spettacoli promossi dalla Rete delle biblioteche della Maremma, ispirati alle opere e alle tematiche dello scrittore maremmano e realizzati in occasione del centesimo anniversario della nascita. Bianciardi in Kansas City è uno spettacolo ironico e brillante. Sorrisi e riflessioni sono un binomio artistico a cui Bianciardi non rinuncia quasi mai, il tutto avvolto nel piacere di conoscere e ricordare uno dei più grandi protagonisti della scrittura e del giornalismo del nostro territorio. Il reading teatrale verrà messo in scena dagli interpreti Irene Paoletti ed Emanuele Bocci (musiche di Emanuele Bocci e regia di Irene Paoletti). L'ingresso è libero e gratuito. Info: 335 750 18 26 - prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità A Massa Marittima il reading teatrale e musicale “Bianciardi in Kansas City” A Massa Marittima il reading teatrale e musicale “Bianciardi in Kansas City” 2023-01-05T18:35:00+01:00 216 it A Massa Marittima il reading teatrale e musicale “Bianciardi in Kansas City” Martedì 10 gennaio alle ore 18, alla Biblioteca comunale PT1M /media/images/Massa-Marittima-11-panorama.jpg /media/images/thumbs/x600-Massa-Marittima-11-panorama.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 05 Jan 2023 18:35:00 GMT