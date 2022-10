A Massa Marittima il convegno “Fonti dell’Abbondanza, passato, presente e futuro”

Sabato 29 ottobre, alle ore 16, nella Sala Convegni del Palazzo dell’Abbondanza



Massa Marittima: Lions Club Alta Maremma e Comune di Massa Marittima hanno organizzato il convegno dal titolo “Fonti dell’Abbondanza, passato, presente e futuro”, in programma sabato 29 ottobre, alle ore 16, nella sala Convegni del Palazzo dell’Abbondanza, a Massa Marittima.

Dopo i saluti di Maurizio Spagnesi, presidente del Lions Club Alta Maremma e di Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura il programma prevede l’intervento del professor Alessandro Bagnoli, docente di storia dell’Arte dell’Università di Siena con delle “considerazioni sui dipinti murali delle Fonti dell’Abbondanza.” A seguire Sabrina Martinozzi, responsabile Opere pubbliche e Ambiente del Comune di Massa Marittima fornirà un aggiornamento sulla conservazione delle pitture e sui progetti di valorizzazione, con la partecipazione del restauratore e del gruppo di progettazione. Prenderà poi la parola Alessandro Tortelli del centro studi turistici di Firenze, per una riflessione sugli “Attrattori culturali e strategie di valorizzazione turistica”. Le conclusioni saranno a cura del sindaco Marcello Giuntini.

“L’affresco della fecondità, databile al 1265, venuto alla luce nel 1999, durante i lavori di restauro del Palazzo dell’Abbondanza, è sicuramente una particolarità della nostra città – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – per questo va protetto e soprattutto valorizzato come veicolo del turismo culturale a cui puntiamo anche con la nostra offerta museale.”

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione aprire questa nuova annata di eventi del Lions Club Alta Maremma, proprio da Massa Marittima – afferma il presidente del Lions Club Alta Maremma Maurizio Spagnesi - la città in cui il club è nato il 17 luglio del 1966. Il nostro è un club di servizio, che si occupa di aspetti umanitari e di cultura, agendo nel presente ma con uno sguardo sempre proiettato al futuro. Ne è un esempio questo convegno in cui parliamo di turismo culturale, di opportunità di sviluppo e marketing turistico. Il Lions da sempre interviene operando secondo il principio di sussidiarietà, ovvero collaborando con le istituzioni locali ai progetti che possano portare benefici alla cittadinanza.”

“Il Comune di Massa Marittima ringrazia il Lions Club Alta Maremma per l’attenzione riservata ancora una volta al nostro territorio – conclude il sindaco Marcello Giuntini – Questo convegno offre l’occasione per iniziare a presentare una parte del progetto complessivo di riqualificazione del centro cittadino.”