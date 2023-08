A Massa Marittima è di scena il 127° Balestro del Girifalco

La manifestazione si terrà lunedì 14 agosto, alle 21 e 30, in piazza Garibaldi. Presentato il Palio disegnato dall’artista Lapo Simeoni



Massa Marittima: Lunedì 14 agosto, alle 21 e 30, a Massa Marittima, in piazza Garibaldi, si rinnova lo spettacolo del Balestro del Girifalco disputato in notturna, e quest’anno dedicato ai 75 anni dalla nascita dell’Avis di Massa Marittima. “Sarà come sempre una grande emozione per i massetani che vivono intensamente la competizione – commenta il sindaco Marcello Giuntini – e che ogni volta riescono a trasmettere questa loro passione anche al pubblico venuto ad assistere all’evento. Il Balestro del Girifalco è una delle rievocazioni storiche medievali tra le più spettacolari della Toscana grazie al lavoro che viene portato avanti anno dopo anno, dai Terzieri, e dalla Società dei Terzieri massetani insieme al Comune, per tramandare questa importante tradizione.”





“Il balestro di quest'anno è dedicato al 75° di fondazione della sezione AVIS di Massa Marittima come riconoscimento dell’importante servizio che svolge sul territorio. – spiega Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri Massetani - Il primo nucleo di donatori risale al 1948. Da allora l’Avis massetana ha segnato un crescente e costante impegno sia come numero di donatori, sia come propulsore per la nascita di tante sezioni Avis nei comuni limitrofi. È una delle sezioni più attive della Toscana. La sezione locale è intitolata a Giorgio Matozzi, uno dei fondatori. L’Avis oggi è una grande e importante realtà del nostro territorio che promuove e sensibilizza la popolazione al dono del sangue. Numerose sono le iniziative in ogni campo e soprattutto quelle rivolte ai giovani e alle scuole. Il legame tra Avis e Società dei Terzieri è fortissimo, tanto che l’Avis ha donato ben tre collari, due per il Balestro del Girifalco e uno per i piccoli balestrieri, che i vincitori dei rispettivi tornei si passano di volta in volta”.





Il Palio che andrà al Terziere vincitore del 127° Balestro del Girifalco è stato disegnato dall’artista Lapo Simeoni che è intervenuto alla cerimonia di presentazione domenica 13 agosto. “Sono molto felice di aver realizzato il Palio: – ha commentato l’artista Lapo Simeoni- ringrazio la città di Massa Marittima per questo invito, che a distanza di 33 anni ha suggellato la chiusura di un cerchio tra le tradizioni dell’infanzia e la mia partecipazione attiva come artista. Il mio primo ricordo sul Palio di Massa Marittima risale all'età di 8 anni, quando mio padre mi portò ad ammirare le acrobazie degli sbandieratori. Rimasi profondamente affascinato dai colori dei Terzieri che si innalzavano in volo trasformandosi in un caleidoscopio cromatico. Per la realizzazione del drappo mi sono ispirato proprio ai colori dei tre Terzieri, scegliendo il rosso, il bianco ed il blu. Tali colori sono protagonisti di un’opera volta a rievocare le suggestioni del passato per poi riadattarle in uno stile pittorico contemporaneo. La parte superiore del dipinto e il ricamo posteriore ospitano un cielo stellato dai colori vividi, come ad evocare i dipinti medievali. Le stelle ad otto punte simboleggiano Venere, che rappresenta la rinascita. Il corpo dell’opera racchiude gli elementi che caratterizzano il Palio, lo stemma della città di Massa Marittima in alto a sinistra e lo stemma della società dei Terzieri sulla destra. In posizione centrale un imponente falco bianco crea un parallelismo col bersaglio nel quale verranno scoccate le frecce. Il falco del drappo si staglia nello sfondo dalle diverse tonalità di rosso, dove i colori si rincorrono fluidi come un universo dalle mille possibilità. Quando il planare dell’animale troverà destinazione, i suoi artigli afferreranno uno dei simboli araldici sottostanti, decretando la contrada vincitrice del 127° Palio di Massa Marittima”.





I VINCITORI DEL BALESTRUZZO

Sabato 12 agosto si è disputato anche il Balestruzzo, la gara di tiro con la balestra per i piccoli balestrieri fino a 14 anni, con il bellissimo spettacolo dei piccoli Musici e Sbandieratori della scuola della Compagnia Sbandieratori e Musici. Vincono questa edizione del Balestruzzo: Paolo Arnaldi di Borgo primo classificato; secondo classificato Matteo Brogi di Cittanova; e terza classificata Alice Giovannetti di Cittanova.