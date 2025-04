A Massa Marittima apre la mostra “Tutto è Energia”

Inaugurazione mercoledì 30 aprile, alle ore 18. L’esposizione sarà visitabile fino al 18 maggio

Massa Marittima: L'energia è dappertutto e fa esistere il tutto: gli esseri viventi, la natura, i pianeti e le galassie, l'universo stesso. Senza energia c'è solo buio, freddo, decadenza. Questo tema, così universale, è protagonista della mostra curata dall’associazione Art@ltro, dal titolo “Tutto è Energia”, che sarà inaugurata a Massa Marittima, mercoledì 30 aprile, alle ore 18, a Palazzo Del Debbio e resterà visitabile fino al 18 maggio.

La mostra interpreta l’Energia con gli occhi degli artisti (e non solo) mettendo a fuoco la sua presenza nella vita di tutte le persone, attraverso 5 diverse sezioni espositive, allestite nelle grandi sale di Palazzo del Debbio: la sezione principale, dal titolo “L’energia dell’arte”, propone ventisette artisti che espongono le loro opere ispirate al tema dell'energia, con visioni, stili, tecniche del tutto diverse tra loro, rivelando come la creatività possa trovare tante meravigliose vie per esprimersi, pur partendo da un tema che sembrerebbe appartenere solo ai mondi della scienza o dell'economia. Una seconda sezione è dedicata all’Energia geotermica, allestita da Enel Green Power: si tratta di una sintesi elaborata dal fotografo Fabio Sartori, tra scatti fotografici del presente da lui realizzati e quelli del passato, provenienti dall’Archivio storico di Enel Green Power, che documentano la geotermia da inizio Novecento ai nostri giorni. Una terza sezione è dedicata all’Energia rinnovabile, attraverso pannelli esplicativi che raccontano cosa sia la neocostituita CER di Massa Marittima e cosa rappresenti per la comunità locale. Non poteva mancare l’Energia del cibo con Slow Food Monteregio: la Condotta propone uno sguardo sul cibo come fonte primaria di energia, presentando alcune Aziende del territorio che si distinguono per la qualità del prodotto e per l'uso delle fonti rinnovabili, come l’azienda “Vapori di Birra” che produce utilizzando la sola energia geotermica. Infine, l’Energia di un’Associazione: l'Associazione culturale Art@ltro che compie vent'anni. Nata a Verona nel 2005, opera dal 2010 a Massa Marittima e in tutto questo tempo ha realizzato mostre, progetti culturali, laboratori ed eventi. In una sala vengono presentate le principali attività svolte dall'associazione nel corso di questi anni, attraverso una documentazione che fa rivivere il suo impegno nella diffusione dell'arte e della cultura.

L’evento espositivo è realizzato dall’associazione Art@ltro con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e la collaborazione di Enel Green Power, Slow Food Monteregio, Galleria Spaziografico; Ufficio turistico di Massa Marittima, Cantina La Cura.

“Con questa mostra – spiega Costanza Soprana, presidente dell’associazione Art@ltro – abbiamo voluto affrontare un tema centrale nelle nostre vite, come quello dell’energia, e abbiamo cercato di farlo nel modo più profondo e inclusivo possibile. Per questo oltre ai soci di Art@ltro hanno aderito singoli artisti, l’associazione Eventi di Grosseto e il Gruppo fonografico di Massa Marittima per un totale di 27 artisti che, attraverso le loro opere, declineranno in modo creativo il tema dell’energia. Ringrazio il Comune e tutti i soggetti che hanno reso possibile questa mostra.”

Gli artisti che espongono: Piero Ardenghi; Bertram Biersack; Daniela Biondi; Gian Paolo Bonesini; Markus Buhlmann; Anna Capanni; Angela Casagrande; Celeste; Matia Chincarini; Enrico Contu; Pietro Corridori; Simone Francioli; Paul Fuchs; Fausto Gervasi; Stephan Huslik; Giuseppe Lafavia; Marco Marchetti; Massimo Monteleone; Patricia Nattino; Massimo Pelagagge; Alex Pergher; Elisa Pezzotta; Fabrizio Puccetti; Fabio Sartori; Franziskus Schmid; Giampaolo Territo; Chiara Toniolo.

La mostra è visitabile fino al 18 maggio tutti i giorni, dalle ore 17.30 alle 19.30.