A marzo il percorso del gusto è dedicato alle Donne

Castiglione della Pescaia: Mercoledì 8 marzo, giornata dedicata alla festa della donna, in piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia andrà in scena il terzo appuntamento con il “Percorso del gusto”. L’evento è legato al progetto dedicato all’ittiturismo “Un mare di opportunità”, realizzato dall’amministrazione comunale della cittadina costiera e finanziato interamente attraverso la partecipazione al bando europeo relativo alla misura del Flag 5.68 “Costa degli Etruschi” della Regione Toscana.



«Concludiamo questa apprezzata esperienza attraverso la conoscenza dei sapori del nostro territorio – spiega la sindaca Elena Nappi – e siamo soddisfatti non solo per aver offerto un palcoscenico importante al food tipico locale ed alle aziende produttrici di queste eccellenze, ma soprattutto per averlo fatto in collaborazione con il Consorzio Maremma Experience che racchiude gli operatori turistici castiglionesi. I prodotti ittici stagionali, lavorati con diverse metodologie, sono abbinati ad altre squisitezze gastronomiche locali e accompagnati da pregevoli vini della Maremma. Una nuova occasione per castiglionesi e turisti di scoprire nel dettaglio tipicità e sapori delle prelibatezze culinarie maremmane, affiancate sapientemente dalle ultime novità e tendenze del settore».

«Abbiamo iniziato lo scorso ottobre – ricorda la sindaca Nappi - e fino a maggio daremo vita alla promozione gastronomica del nostro paese attraverso una serie di eventi come convegni, seminari, conferenze, workshop, show-cooking, degustazioni di pescato locale, uscite didattiche informative a bordo di imbarcazioni della pesca costiera artigianale autorizzata alla pescaturismo e incontri didattici per le scuole».

«Per condividere e scoprire – conclude la prima cittadina – questa nuova meravigliosa esperienza e festeggiare in maniera diversa l’universo femminile vi aspettiamo mercoledì 8 marzo alle ore 17.00 in piazza Orto del Lilli».

Tutti questi appuntamenti prendono forma grazie a questo importate finanziamento e sono affiancati anche dalla realizzazione di una linea grafica dedicata con tanto di logo, con cui sono stati realizzati gadget vari, una web application con QR code in 3 lingue ed un ricettario di prossima uscita che conterrà ricette tipiche, tradizionali ed innovative.