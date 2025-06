Attualità A Marina e Principina l'estate comincia con Music and Fire 28 giugno 2025

28 giugno 2025 171

171 Stampa

Redazione

Grosseto: Dopo il successo dello Yoga Day di sabato scorso, domenica 29 luglio la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare presenta il tradizionale evento di inizio stagione: Musica e Fuoco. Sarà, appunto, una notte di musica e fuochi d'artificio: a Principina a mare alle 21.30 concerto di Leopàrdviolet , ovvero Jole Canelli (voce, tastiere e ukulele) e Leo di Dante, alias Leonardo Marcucci, (chitarra e cori). Uno spettacolo vibrante che comprende composizioni originali, riletture di brani di Swing francese e Blues americano e riarrangiamenti di brani iconici di artisti pop-rock come Pink Floyd, David Bowie e Phil Collins. Leopardviolet è un consolidato sodalizio artistico (con più di 15.000 follower su Instagram); Jole Canelli ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il Fire Music Festival (2016, direzione artistica Vittorio De Scalzi) nella categoria “Opera Prima” con il brano “Se...”, nel 2022 il Premio Nilla Pizzi e sempre nel 2022 il Premio Bianca d'Aponte (Premio della Critica Fausto Mesolella). Leonardo Marcucci accompagna Irene Grandi nel tour “Fiera di me”. Sempre alle 21.30 a Marina di Grosseto il lungomare diventerà una discoteca a cielo aperto: dal porto fino al Cavallino musica con quattro Dj set, con Thomas Neville, Dj Domino, Guglielmo Nasini e Sara Fabbri Dj e Se7en Dj. Ci saranno anche i ballerini della scuola di ballo Lady Francesca. La serata si concluderà alle 23.30 con uno spettacolo pritecnico visibile in tutta la riviera, da Marina a Principina. Il cartellone estivo di Marina e Principina è realizzato dalla locale Pro Loco, presieduta da Loretta Teresini, con la collaborazione del Comune di Grosseto, dall'associazione Balneari della Maremma Grossetana e del comitato Friends for Principina. Info su: www.rivieradellamaremma.it e sui Social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità A Marina e Principina l'estate comincia con Music and Fire A Marina e Principina l'estate comincia con Music and Fire 2025-06-28T09:03:00+02:00 312 it A Marina e Principina l'estate comincia con Music and Fire PT2M /media/images/PostSocial4-5-MusicandFire-Giugno.jpg /media/images/thumbs/x600-PostSocial4-5-MusicandFire-Giugno.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 28 Jun 2025 09:03:00 GMT