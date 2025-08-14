Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
A Marina di Grosseto si celebra il Ferragosto con una “Cocomerata Solidale” per il futuro del territorio
Marina di Grosseto: Come ogni anno, Marina di Grosseto si prepara a festeggiare il Ferragosto con un'iniziativa che va oltre la festa. Il 15 agosto, la BALNEARI DELLA MAREMMA GROSSETANA – RETE DI IMPRESE, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Grosseto facente parte del progetto "Estate Clean".
Numerosi stabilimenti balneari offriranno fette di cocomero, in gesto di ospitalità che nasconde una grande finalità. L’intero ricavato, frutto delle offerte volontarie degli stabilimenti balneari e dei bagnanti che lo riterranno opportuno, saranno devolute a progetti che riguarderanno l'ambiente, la promozione del territorio e le piccole sistemazioni e/o abbellimenti.
Tale iniziativa non è una novità per gli operatori balneari.
Negli anni passati, la BALNEARI DELLA MAREMMA GROSSETANA ha già finanziato e realizzato progetti importanti, come la creazione di un bosco urbano nella Caratteristica zona di “Sciangai”, uno spazio verde per adulti e bambini che ha contribuito a ridurre la CO2 e ad arricchire il paesaggio locale.
Negli ultimi due anni, l'attenzione si è spostata sulla promozione del litorale: un progetto con un'agenzia del Nord Italia ha garantito fino a un milione di visualizzazioni su video e reel social, mettendo in luce le bellezze uniche della costa grossetana.
L'obiettivo per questa estate è continuare a far crescere il territorio per il bene di tutti, residenti e turisti. La “Cocomerata Solidale” del 15 agosto rappresenta un'opportunità per tutti di dare il proprio contributo a questo importante progetto.
Stabilimenti balneari aderenti all'iniziativa
Marina di Grosseto:
- CRAL Dopo Lavoro Ferrovieri
- Bagno Tre Stelle
- Bagno Moby Dick
- Bagno Giglio
- Bagno Rosmarina
- CRAL Vigili del Fuoco
- CRAL POLIZIA
- Bagno Lido
- Bagno Sirena
- Bagno Moderno
- Bagno Vela
- Bagno Nettuno
- Bagno Rotonda
- Bagno Gabry
- Bagno Bertini
- Bagno Tropical
- Bagno Dolce Vita
Principina Mare:
- Bagno GRANDUCA Lido
- Bagno Grifo Mare
- Bagno Lido Oasi