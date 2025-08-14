A Marina di Grosseto si celebra il Ferragosto con una “Cocomerata Solidale” per il futuro del territorio

Marina di Grosseto: Come ogni anno, Marina di Grosseto si prepara a festeggiare il Ferragosto con un'iniziativa che va oltre la festa. Il 15 agosto, la BALNEARI DELLA MAREMMA GROSSETANA – RETE DI IMPRESE, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Grosseto facente parte del progetto "Estate Clean".

Numerosi stabilimenti balneari offriranno fette di cocomero, in gesto di ospitalità che nasconde una grande finalità. L’intero ricavato, frutto delle offerte volontarie degli stabilimenti balneari e dei bagnanti che lo riterranno opportuno, saranno devolute a progetti che riguarderanno l'ambiente, la promozione del territorio e le piccole sistemazioni e/o abbellimenti.

Tale iniziativa non è una novità per gli operatori balneari.

Negli anni passati, la BALNEARI DELLA MAREMMA GROSSETANA ha già finanziato e realizzato progetti importanti, come la creazione di un bosco urbano nella Caratteristica zona di “Sciangai”, uno spazio verde per adulti e bambini che ha contribuito a ridurre la CO2 e ad arricchire il paesaggio locale.

Negli ultimi due anni, l'attenzione si è spostata sulla promozione del litorale: un progetto con un'agenzia del Nord Italia ha garantito fino a un milione di visualizzazioni su video e reel social, mettendo in luce le bellezze uniche della costa grossetana.

L'obiettivo per questa estate è continuare a far crescere il territorio per il bene di tutti, residenti e turisti. La “Cocomerata Solidale” del 15 agosto rappresenta un'opportunità per tutti di dare il proprio contributo a questo importante progetto.

Stabilimenti balneari aderenti all'iniziativa

Marina di Grosseto:

CRAL Dopo Lavoro Ferrovieri

Bagno Tre Stelle

Bagno Moby Dick

Bagno Giglio

Bagno Rosmarina

CRAL Vigili del Fuoco

CRAL POLIZIA

Bagno Lido

Bagno Sirena

Bagno Moderno

Bagno Vela

Bagno Nettuno

Bagno Rotonda

Bagno Gabry

Bagno Bertini

Bagno Tropical

Bagno Dolce Vita

Principina Mare: