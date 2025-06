A Marina di Grosseto e Principina a mare si attiva la raccolta a domicilio degli aghi di pino

Dal 5 giugno al 30 settembre la raccolta sarà effettuata, per zone, ogni settimana

Marina di Grosseto: Nuovo servizio di raccolta differenziata nel comune di Grosseto. A partire da giovedì prossimo, 5 giugno, sarà attivato il servizio di ritiro a domicilio settimanale di aghi di pino e di piccoli sfalci e potature a Marina di Grosseto e Principina a mare. Il servizio, fortemente voluto dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore all’ambiente Erika Vanelli, prevede un preciso calendario di ritiro diviso per zone.

A Marina di Grosseto, le utenze residenti a nord di via della Lavanda (Zona A), potranno esporre il materiale, che deve essere raccolto all’interno di sacchi, ogni venerdì entro le ore 6 di mattina. Per le utenze della zona a sud di via della Lavanda (Zona B), il ritiro si svolgerà ogni mercoledì con i medesimi orari e modalità di esposizione del materiale. A Principina a mare e zona Rio Grande (Zona C), il giorno di ritiro sarà il lunedì, sempre con esposizione dei rifiuti entro le ore 6 della mattina.

“Già da quest’anno, abbiamo deciso di potenziare questo servizio, effettuando raccolte anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, per andare incontro alle necessità degli abitanti delle due frazioni e, soprattutto, con la speranza che un servizio così strutturato e ampio possa migliorare il decoro delle nostre due località balneari – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. Adesso, con l’inizio della stagione estiva, attiviamo una raccolta ancora più puntuale, con tre giorni di ritiro a settimana, dando così la possibilità ai proprietari degli immobili di disfarsi di questa tipologia di rifiuto in modo semplice, comodo e veloce. Confidiamo nella collaborazione di tutta la cittadinanza”.

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano a tutti gli utenti che il mancato rispetto dei giorni e degli orari di esposizione può comportare una sanzione amministrativa e la sosta del rifiuto fino alla settimana successiva. È severamente vietato esporre il rifiuto al di fuori dei giorni e degli orari indicati ed esporre sfalci, potature e aghi di pino alla base di alberi o di vegetazione arbustiva.

Sei Toscana ricorda inoltre che è sempre attivo il servizio di ritiro rifiuti ingombranti, sfalci e potature a domicilio. Per prenotare il ritiro è possibile chiamare il numero verde 800127484, gratuito da rete fissa e mobile. È possibile effettuare la prenotazione anche tramite web all’indirizzo https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti. Per i residenti nel comune di Grosseto è inoltre a disposizione il centro di raccolta di via Zaffiro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (il venerdì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30) e il sabato dalle 8 alle 12.

LE TRE ZONE DI RITIRO

Zona A (Marina di Grosseto) giorno di ritiro venerdì – piazza dei Platani, via Cala Di Forno, via Cala Martina, via Capraia, via Caprera, via dei Platani, via del Gelsomino, via del Giglio, via del Ginepro, via del Lentisco, via del Maestrale, via del Mirto fiorito, via del Parco, via del Tulipano, via del Voltoncino, via della Fiumara, via della Genziana, via della Lavanda, via della Letizia, via della Magnolia, via della Mimosa, via dell’Argentario, via delle Bigonie, via delle Colonie marine, via delle Ginestre, via delle Orchidee, via delle Rocchette, via delle Viole, via dell’Oleandro, via di Giannutri, via di Ponente, via Elba, via Eritrea, via Gorgona, via Ponchielli, via Scoglietto, via Serena, via Somalia, viale Montecristo.

Zona B (Marina di Grosseto) giorno di ritiro mercoledì – lungomare Leopoldo di Lorena, piazza Risorgimento, via Angelo Poliziano, via Boccaccio, via dei Platani, via del Canale, via del Ciclamino, via del Marinaio, via del Mughetto, via del Navigatore, via del Naviglio, via del Tombolo, via del Vascello, via della Gardenia, via della Pineta, via delle Dune, via delle Rose, via Donato Bramante, via Emilio Zannerini, via Ferdinando Innocenti, via Firenze, via Francesco Anichini, via Francesco Baracca, via Francesco Petrarca, via Generale Armando Diaz, via Generale Luigi Cadorna, via Giacomo Puccini, via Giovanni Marradi, via Giuseppe Cesare Abba, via Giuseppe Giusti, via Giuseppe Parini, via Grossetana, via Indipendenza, via IV Novembre, via Ludovico Ariosto, via Luigi Sartini, via Melchiorre Gioia, via Montreuil, via Morbello Vergari, via Piave, via Pietro Maroncelli, via Renato Fucini, via Silvio Pellico, via Torquato Tasso, via Ugo Foscolo, via Verbena, via Vincenzo Bellini, via XXIV Maggio.

Zona C (Principina a mare) giorno di ritiro lunedì – via del Calamaro, via del Capitone, via del Delfino, via del Dentice, via del Luccio, via del Muggine, via del Palombo, via del Pesce luna, via del Pesce persico, via del Pesce spada, via del Polipo, via del Rio grande, via del Rio piccolo, via del Sarago, via del Tirreno, via del Torpedine, via della Cernia, via della Conchiglia, via della Seppia, via della Sogliola, via della Spigola, via della Tinca, via della Triglia, via della Trota, via dell’Anguilla, via dell’Aragosta, via dell’Arselle, via delle Meduse, via delle Murene, via dello Scorfano, via dello Squalo, via dello Storione, via dell’Ombrina, via dell’Orata, via dell’Ostrica.