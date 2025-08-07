A Manciano una panchina viola per la fibromialgia. L’inaugurazione sabato 9 agosto in piazza Garibaldi

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale con l’associazione “Fibromialgia. Noi come tutti” e la Consulta per il Sociale e le Politiche giovanili

Manciano: Sabato 9 agosto alle ore 18.30 in piazza Garibaldi a Manciano si terrà l’inaugurazione della panchina viola, simbolo della lotta alla fibromialgia e del sostegno alle persone che ne sono affette.

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale di Manciano, in collaborazione con l’associazione “Fibromialgia. Noi come tutti” e la Consulta comunale per il Sociale e le Politiche giovanili. La panchina rappresenta un segno tangibile di attenzione e sensibilità verso una malattia spesso invisibile ma molto impattante sulla qualità della vita.

«La panchina viola è un simbolo di ascolto, empatia e visibilità – dichiara la referente dell’associazione per il Comune di Manciano, Chiara Ballerano –. Ringraziamo il Comune e la Consulta per aver sposato questa causa, contribuendo a diffondere la conoscenza della fibromialgia e a dare voce ai malati».

L’Associazione Fibromialgia Noi Come Tutti, guidata dalla presidente Vincenza Direnzo, ha la sua sede proprio a La Pesa di Manciano, negli spazi della Consulta Comunale, da dove promuove attività di sensibilizzazione e supporto alle persone affette da questa patologia cronica.

Anche il vicesindaco Roberto Bulgarini, con delega al Sociale, sottolinea l’importanza dell’iniziativa. «La panchina viola è un gesto semplice ma potente. Il nostro impegno come Amministrazione è quello di sostenere chi combatte ogni giorno con una malattia poco conosciuta, ma reale e invalidante. Questa inaugurazione è un segnale di inclusione e vicinanza».

Anche dalla Consulta arriva il sostegno all’associazione. «Siamo felici di ospitare alla Pesa un’altra associazione molto importante per la nostra comunità», dichiara Cinzia Tomassoli.



