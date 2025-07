A Manciano torna “Numera Stellas”: sotto il cielo più buio dell’Italia con l’astrofisico Masi

Sabato 9 agosto nel borgo storico un evento dedicato a tutti con aperitivo, passeggiata, laboratori, musica e l’osservazione del cielo

Manciano: Sabato 9 agosto 2025, il borgo di Manciano ospiterà la seconda edizione di Numera Stellas, una serata-evento dedicata all’osservazione del cielo notturno e allo spettacolo delle stelle cadenti, organizzata dal Comune di Manciano con il sostegno dell’astrofisico Gianluca Masi, di Amsa – Associazione maremmana studi astronomici, Caam e Cooperativa Le Orme.

L’iniziativa si svolge in un contesto unico: il cielo di Manciano è tra i più bui dell’Italia peninsulare, una vera rarità che permette di osservare gli astri in condizioni ideali, senza disturbi da inquinamento luminoso. Questo rende il territorio non solo meta ideale per appassionati di astronomia, ma anche un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche legate alla natura, al silenzio e al cielo.

Protagonista della serata sarà l’astrofisico Gianluca Masi, tra i principali divulgatori scientifici italiani, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio tra pianeti, costellazioni e fenomeni celesti.

Il programma avrà inizio alle ore 19.00 con un aperitivo e buffet nei giardini di piazza Garibaldi (ingresso gratuito con prenotazione), accompagnato da laboratori scientifici per ragazzi sopra i 15 anni dedicati all’astronomia e all’elettromagnetismo, curati da Amsa a le Stanze di Manciano. A seguire, alle ore 19.30, la band Caronte offrirà un concerto dal vivo tra violino, violoncello, pianoforte e voce, in un'atmosfera intima e suggestiva.

Alle 20.30 partirà invece una passeggiata tematica con partenza da piazza Garibaldi: un percorso tra miti e scienza, ispirato alle narrazioni antiche legate agli astri e alle moderne interpretazioni astronomiche. L'iniziativa è curata dalla Cooperativa Le Orme, che accompagnerà i partecipanti lungo alcuni dei più bei punti panoramici di Manciano.

Il momento culminante sarà alle ore 22.00, in piazza Magenta, con l’osservazione astronomica attraverso telescopi professionali e proiezioni video guidate da Gianluca Masi e dal team di Amsa. Durante tutta la serata saranno aperti anche il Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiora e l’Ufficio turistico, per arricchire l’esperienza culturale dei visitatori.

«Numera Stellas – dicono il sindaco di Manciano, Mirco Morini, e dell’assessore al Turismo, Andrea Caccialupi – è molto più di un evento: è un’esperienza che valorizza il patrimonio naturale e culturale del nostro territorio. Il cielo di Manciano rappresenta un elemento identitario prezioso, che oggi si traduce in un’opportunità concreta per il turismo sostenibile, la divulgazione scientifica e la promozione del nostro paesaggio. Sotto le stelle più brillanti dell’Italia peninsulare, invitiamo cittadini e visitatori a riscoprire la meraviglia dell’universo e la bellezza di guardarlo insieme, in un’atmosfera di condivisione, musica, conoscenza e natura».

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Per partecipare all’aperitivo e al buffet è necessaria la prenotazione entro il 3 agosto, scrivendo a: mancianopromozione@gmail.com