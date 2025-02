A Manciano m'illumino di meno

Anche quest'anno il Circolo partecipa a M'illumino di meno, la Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar!

Manciano: L'edizione 2025 è dedicata allo spreco energetico nel settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti. "Per questo motivo - ricorda il Circolo Arci di Manciano - , oltre alla nostra tradizionale apericena del tascapane a lume di candela, abbiamo pensato di organizzare anche uno SWAP PARTY!

Ma che cos'è uno swap party? Semplice! Dalle 17.00 in poi, porta al circolo capi d'abbigliamento e accessori che non usi più per scambiarli con quelli portati dagli altri soci! Ogni vestito ha il diritto a una seconda possibilità! Il tutto accompagnato dalla proiezione di filmati sul tema del risparmio energetico e della lotta al cambiamento climatico, allo spreco alimentare, all'inquinamento atmosferico e luminoso." - conclude il Circolo Arci di Manciano.