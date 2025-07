A Magliano in Toscana Silva Gentilini presenta il suo nuovo romanzo “Le regole infrante”

Il 10 luglio al Giardino del Torrione di Magliano in Toscana la presentazione dell’ultimo libro della scrittrice maremmana, organizzato dalla Commissione pari opportunità di Magliano in Toscana

Magliano in Toscana: Sarà presentato giovedì 10 luglio, alle ore 19 al Giardino del Torrione di Magliano in Toscana, il nuovo libro di Silva Gentilini, “Le regole infrante”. Un appuntamento organizzato dalla Commissione pari opportunità di Magliano in Toscana, e in collaborazione con il Comune di Magliano in Toscana, che sarà presentato da Dianora Tinti, scrittrice e presidente dell’associazione culturale Letteratura e dintorni, con le letture a cura di Stefano Goracci.

“Il libro di Silva Gentilini è un esempio di come la letteratura possa essere uno strumento potente – spiega Pamela Calussi, consigliera con delega alle Pari opportunità del Comune di Magliano - per esplorare anche le complessità della natura umana. La grande partecipazione dei cittadini agli eventi e alle presentazioni di libri che stiamo organizzando è un segno molto importante che conferma la voglia che c’è di cultura e di arte da parte del nostro territorio ed è proprio per questo che continueremo a impegnarci per creare un’offerta culturale e turistica sempre più importante. Ci tengo, infine, a ringraziare particolarmente la Commissione pari opportunità per l’organizzazione di questo evento”.

“Siamo onorati dal fatto che Silva Gentilini ci abbia scelto – ha detto Federica Ferri, commissaria della Commissione pari opportunità di Magliano in Toscana - per presentare il suo nuovo lavoro letterario. Un libro a tratti doloroso ma che ci mette di fronte a personaggi magistralmente diretti nelle loro fragilità umane”.

Nata a Orbetello, dove vive, Silva Gentilini è stata Editor, ghostwriter e autrice, oltre ad aver lavorato anche come consulente e story editor per Endemol e per Mediaset, occupandosi di fiction tv. Ha collaborato con Cosmopolitan, Moda e King, e dal 2017 è testimonial della Fondazione Pesciolinorosso ed è stata presidente del premio letterario “Emanuele Ghidini”. “Le regole infrante”, il suo ultimo lavoro, è un thriller psicologico ambientato a Villa delle Rose, una clinica per curare le dipendenze. Un luogo in bilico che ospita una storia che attraversa emozioni, segreti e verità taciute, con una voce narrativa profonda e autentica.