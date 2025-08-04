A Magliano in Toscana la mostra di Very

Sabato 9 agosto 2025, alle ore 19.00, presso lo spazio espositivo dell’associazione culturale ‘Arti in corso’ in piazza del Popolo, 4 a Magliano in Toscana (GR), si inaugura INSIDE OUT introspezione a colori, un percorso fotografico realizzato da Very Francardo. La mostra è patrocinata dal Comune di Magliano in Toscana e durerà dal 9 al 15 agosto 2025 (ore 19.00-23.00). L’ingresso è libero.

Magliano in Toscana: ‘Ho sempre osservato la realtà in modo diverso dall’ordinario: noto ombre, movimenti, colori e luci, che spesso riflettono il mio stato d’animo.’ dice l’artista. ‘Non cerco di rappresentare il mondo in modo documentario, ma preferisco che le mie foto esprimano emozioni che non riesco a tradurre in parole. INSIDE OUT è una raccolta di fotografie che ho creato seguendo questo modo di rappresentare la realtà: dall’interno all’esterno, proiettando in essa il mio stato d’animo piuttosto che esserne influenzata. Linee, luci e scene della vita comune sono uno strumento per esprimere diversi momenti introspettivi, utilizzando la macchina fotografica come se fosse un pennello’.

Very (Veronica Verona Francardo) è nata a Trieste il 16 Marzo 1982. Dopo 14 anni vissuti in Svezia per svolgere il dottorato in Neuroscienze e il lavoro di ricerca presso l’Università di Lund, si è stabilita a Basilea (Svizzera), dove lavora come project manager presso un’azienda farmaceutica. Nonostante il profondo interesse per la Scienza, la sua vera passione è sempre stata l’Arte, in ogni forma.

In particolare la danza, la musica e la fotografia hanno rappresentato da sempre una parte così importante della sua vita da non essere considerati come semplici hobbies, ma il suo vero mezzo di espressione.

L’ Asahi Pentax di sua madre è stata la macchina fotografica con cui Very ha iniziato a scattare le prime fotografie e con cui ha vinto i primi concorsi fotografici regionali. Tra il 2021 e il 2022, per approfondire fondamenti e stili, si è iscritta al corso guidato dai maestri californiani Phil Ebiner, William Carnahan e Sam Shimizu-Jones, con cui ha completato la “Photography Masterclass: a complete guide to photography”. Tuttora Phil, Will e Sam continuano a seguire Very e ad essere il suo punto di riferimento. Da allora ha continuato a studiare e a sperimentare: abituata a macchine fotografiche analogiche, ma consapevole dei vantaggi del mondo digitale, Very ha scelto come inseparabile “compagna di viaggio” una fotocamera Fujifilm, che le ha offerto un perfetto compromesso tra passato e tecnologia.

Very Francardo ha partecipato negli ultimi anni a diversi concorsi fotografici ed esposizioni, tra cui:

Finalista al concorso “Swiss Photo Club”, Zurigo (2023)

Mostra fotografica dei finalisti “Swiss Photo Club”, Zurigo (2023)

Semifinalista al concorso “Urban Photo Award”, Trieste (2024)

Mostra fotografica a “Trieste Photo Days” (2024)

Finalista al concorso Pisa Street Photography International (PSPI) (2024)

Mostra fotografica dei finalisti PSPI presso lo spazio espositivo SMS (Pisa) (2024)

Finalista al concorso “Swiss Photo Club”, Zurigo (2025)







